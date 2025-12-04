La aerolínea bandera dominicana Arajet, anunció este jueves que avanza en las negociaciones para que sus aviones aterricen en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, uno de los más importantes y transitados del mundo. Sin embargo, su fundador y CEO, Víctor Pacheco, indicó que hasta el momento no están recibiendo las mismas condiciones que sus competidores.

"Venimos negociando con la gente del Kennedy desde hace un tiempo, pero, si al final el precio que recibe Arajet es mucho más alto que el de los competidores, por más que a usted le guste Arajet no va a volar en ella", expresó Pacheco durante un encuentro con periodistas en Nueva York.

En su intervención, el empresario señaló que el problema para concluir las negociaciones radica en que las condiciones ofrecidas a sus competidores en el JFK son "demasiado agresivas" para que Arajet pueda operar en ese aeropuerto.

En ese sentido, Pacheco expresó su intención de continuar las conversaciones con la terminal con el objetivo de lograr mejores condiciones que permitan competir en igualdad con otras aerolíneas.

Mientras tanto, el ministro de Turismo, David Collado, agregó que el Estado dominicano brindará a la aerolínea todo el apoyo necesario para igualar las condiciones de Arajet en el JFK, señalando que esa fue una de las razones por las que se firmó el acuerdo de cielos abiertos en agosto con las autoridades estadounidenses.

"Ya enviamos una primera comunicación y vamos a enviar una segunda, porque para eso firmamos cielos abiertos, para que haya igualdad de condiciones", dijo el funcionario.

Collado adelantó que esta segunda comunicación será enviada este mismo mes por el presidente Luis Abinader, en la cual se solicitará igualdad de condiciones para las aerolíneas dominicanas, específicamente para Arajet, respecto a las compañías que operan en el JFK.

"Nosotros queremos volar al Kennedy. Que nosotros estemos en Newark no quiere decir que no nos interese volar al Kennedy. Nosotros entendemos que hay mercado suficiente para volar a los dos aeropuertos" Víctor Pacheco Fundador y CEO de Arajet “

Mercado actual

Actualmente, Arajet cubre el mercado neoyorquino y toda el área triestatal con dos vuelos diarios directos entre Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey.

El vuelo inaugural ocurrió el 16 de junio de este año, cuando el DM 2310, con 185 pasajeros a bordo, aterrizó a las 10:30 de la mañana en Newark Liberty.

La segunda frecuencia fue anunciada en noviembre pasado. La compañía mantiene su vuelo matutino —con salida a las 6:10 de la mañana y llegada a las 9:30— y sumó un vuelo nocturno que despega a las 7:10 de la noche y aterriza a las 10:30.

Pacheco indicó que esta segunda frecuencia se mantendrá durante todo el mes de diciembre y que, en abril, planean iniciar una tercera hacia esa terminal aérea.

El empresario calificó este anuncio como "una gran noticia", posible gracias a la "democratización de vuelos" que Arajet ha promovido desde sus inicios y que, según dijo, continuará.

Tras la firma del acuerdo de cielos abiertos entre el Gobierno dominicano y Washington, Arajet ha iniciado operaciones en Miami, Nueva York, Orlando y San Juan, Puerto Rico. En noviembre pasado sumó Chicago y Boston, ampliando así su red hacia el norte de Estados Unidos.