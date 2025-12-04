Arajet fija tope de US$1,000 para pasajes de ida y vuelta entre RD y Newark este diciembre

El ministro de Turismo, David Collado; el CEO de Arajet, Víctor Pacheco; y el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

La aerolínea dominicana Arajet anunció que, durante todo el mes de diciembre, los boletos aéreos en la ruta Newark–República Dominicana no superarán los 1,000 dólares ida y vuelta. La empresa presentó la medida como una "garantía" para la diáspora, que cada año enfrenta alzas históricas de tarifas en la temporada navideña.

En este mes, la aerolínea mantendrá una segunda frecuencia al Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, Nueva Jersey, de acuerdo con el CEO de Arajet, Víctor Pacheco.

El ejecutivo adelantó que en abril iniciarán una tercera frecuencia hacia esta terminal aérea.

Pacheco recordó que los pasajes en estas fechas llegaban a superar los 3,000 dólares en promedio, por lo que una familia podía gastar hasta 15,000 dólares —cerca de un millón de pesos— para poder reencontrarse en Navidad.

El tope de 1,000 dólares aplicará incluso en días pico, como el 22 y 23 de diciembre, de acuerdo con el compromiso asumido por la aerolínea ante el Gobierno para abaratar los costos de los tickets aéreos.

El ministro de Turismo, David Collado, felicitó a la aerolínea por su disposición y destacó la importancia de ofrecer tarifas competitivas para el desarrollo de la industria.

Arajet proyecta movilizar alrededor de 185,000 pasajeros en diciembre y cerrar el año con cerca de 1.6 millones de viajeros transportados, lo que la coloca como la tercera aerolínea con mayor flujo de pasajeros en República Dominicana.

Aeropuerto JFK

Las negociaciones avanzan para que Arajet vuele hacia el principal aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy (JFK), pero la aerolínea afirmó que no recibe las mismas condiciones que sus competidores.

"Venimos negociando con la gente del Kennedy desde hace un tiempo, pero al final, si el precio que recibe Arajet es mucho más alto que el de los competidores, por más que usted no le guste Arajet no va a volar en ella", expresó Pacheco.

El ministro Collado agregó que la institución remitirá una comunicación a la terminal aérea para que considere a la aerolínea dominicana en sus rutas.

Aeropuerto de Las Américas requiere mejoras

En este contexto, en el que las aerolíneas dominicanas crecen y los aeropuertos reciben cada vez más turistas, el ministro de Turismo aseguró que el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) es el que más atrasado va en términos de remozamiento.

"Los aeropuertos de nuestro país tienen que ponerse al nivel que está demandando el flujo de turistas, pero también de dominicanos", afirmó.

Insistió en que aeropuertos como los de Punta Cana y Santiago "no tienen problemas", pero el AILA debe "apurar un poco más".

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Turismo, David Collado; el CEO de Arajet, Víctor Pacheco; el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; y la viceministra técnica del Ministerio, Jacqueline Mora.