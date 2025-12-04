La carta que el Pollo Carvajal habría enviado a Donald Trump sobre el régimen venezolano

Hugo Carvajal Barrios, conocido como "El Pollo" Carvajal, divulgó una carta dirigida al presidente Donald Trump. ( ARCHIVO )

El exjefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal Barrios, conocido como "El Pollo Carvajal", divulgó una carta dirigida al presidente Donald Trump y "al pueblo de los Estados Unidos", en la que admite haberse declarado culpable de conspiración de narcoterrorismo y describe acciones que, según afirma, ocurrieron durante las dos décadas en que ocupó cargos de alto nivel en el gobierno de Venezuela.

Carvajal se identifica como general de división de tres soles y exdirector de Inteligencia Militar, además de exdiputado de la Asamblea Nacional.

En la carta señala que fue funcionario de confianza de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y afirma que rompió con el gobierno de Maduro en 2017, año en que salió del país "sabiendo que enfrentaba cargos penales" en Estados Unidos. Escribe que su objetivo al enviar el documento es "expiar culpas contando la verdad".

La carta

El texto desarrolla cuatro temas principales.

1. Narcoterrorismo

Carvajal sostiene que presenció cómo el gobierno de Chávez se convirtió en una "organización criminal" que actualmente —según él— dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios.

Afirma que esa estructura, conocida como el Cártel de los Soles, buscó utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos y que esta estrategia habría sido promovida por la inteligencia cubana.

También menciona colaboración con las FARC, el ELN, operativos cubanos y Hezbolá, a quienes —según escribe— se les otorgaron armas, pasaportes e impunidad para operar desde territorio venezolano.

2. Tren de Aragua

El exdirector de inteligencia afirma que estuvo presente en decisiones para organizar y armar bandas criminales con el fin de proteger al régimen.

Entre ellas menciona al grupo conocido como Tren de Aragua. Sostiene que Chávez ordenó reclutar líderes criminales dentro y fuera de cárceles y que Maduro, ya en el poder, amplió esa estrategia enviando miembros de esas organizaciones a otros países.

3. Espionaje y contrainteligencia

Carvajal asegura que la inteligencia rusa propuso en Caracas intervenir cables submarinos para acceder a comunicaciones estadounidenses. También menciona la instalación de un puesto de escucha en La Orchila.

Afirma que durante veinte años se enviaron espías a Estados Unidos, algunos "disfrazados de miembros de la oposición", y que la inteligencia cubana le mostró redes ubicadas en bases navales estadounidenses. Añade que algunos diplomáticos y oficiales norteamericanos colaboraron con los gobiernos de Chávez y Maduro.

4. Smartmatic

En el apartado final, Carvajal afirma que Smartmatic nació como herramienta electoral del régimen venezolano. Asegura que el sistema puede ser alterado y que él mismo colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, quien —según su carta— le reportaba directamente. Dice que la tecnología fue exportada a otros países, incluido Estados Unidos.

Carvajal concluye advirtiendo sobre la amenaza que, según él, representa el régimen venezolano para Estados Unidos. Asegura que apoya la política de Donald Trump hacia Venezuela y que está dispuesto a suministrar más detalles al gobierno estadounidense.

El documento está fechado el 2 de diciembre de 2025 y firmado con su nombre completo.