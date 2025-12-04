EE. UU. urge a sus ciudadanos a abandonar Venezuela de inmediato

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el venezolano Nicolás Maduro. ( ARCHIVO )

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió una alerta de seguridad al reiterar que la advertencia de viaje hacia ese país se mantiene en Nivel 4: No viajar.

La representación diplomática pidió a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales abandonar Venezuela de inmediato debido al deterioro de la situación interna.

Según el comunicado, el gobierno estadounidense advierte sobre un alto riesgo de detenciones arbitrarias, tortura durante detenciones, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de leyes locales, criminalidad, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura de salud.

Estos elementos que convierten al territorio venezolano en un entorno altamente peligroso para sus ciudadanos.

La recomendación se mantiene en momentos en que Estados Unidos y Venezuela se mantienen bajo acusaciones mutuas.

Ayer el secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro "no podrá burlarse de Donald Trump" si Estados Unidos retoma conversaciones directas con Caracas.

Rubio describió a Trump como un líder dispuesto a dialogar "con quien sea", pero advirtió que tal apertura solo funciona "si del otro lado hay alguien con quien se pueda hacer un acuerdo". Aseguró que Trump ha hablado con Putin de Rusia, con Xi Jinping de China y con el presidente sirio; pero en el caso de Maduro, este ha roto todos los acuerdos alcanzados.