Hombre buscado por el FBI está vinculado junto a dominicano en muerte de testigo; podría estar en RD

El cartel de búsqueda del FBI de Tommy Demorizi compartido por la Embajada de Estados Unidos en RD. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo publicó ayer un afiche en el que se busca a Tommy Demorizi, un hispano que está acusado de ubicar para dar muerte a un testigo federal a principios de este año en Colombia, por encargo de Ryan Wedding, un exatleta olímpico de origen canadiense y actualmente uno de los más buscados por el FBI.

En este caso, Demorizi está vinculado al dominicano Edwin Basora Hernández, de 31 años y residente en Montreal, Canadá, quien, según la justicia estadounidense, fue el encargado de proporcionar la información de contacto que permitiría a la organización criminal localizar y asesinar al testigo, abatido a tiros en un restaurante de Medellín en enero pasado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Basora Hernández suministró en noviembre de 2024 el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico de la víctima a Demorizi a cambio de entre 500 y 1,000 dólares canadienses.

Basora Hernández fue arrestado el mes pasado junto a otras nueve personas como parte de la segunda fase de una operación policial denominada "Slalom Gigante", informó el Departamento de Justicia de EE. UU. en una nota de prensa publicada el 20 de noviembre en su portal web.

Podría estar en RD

Demorizi, un ciudadano y residente canadiense de 35 años, es uno de los cuatro miembros de la banda que aún permanecen prófugos.

La acusación formal del caso indica que Demorizi podría encontrarse en República Dominicana.

De acuerdo con el cartel publicado por la embajada estadounidense en sus redes sociales, el FBI acusa a Demorizi de conspiración para distribuir y exportar cocaína; posesión con fines de distribución; conspiración para cometer asesinato y asesinato en conexión con una organización delictiva y delitos de drogas.

También enfrenta señalamientos por influir o intentar influir sobre testigos, víctimas o informantes, así como por tomar represalias en su contra.

El documento señala que un tribunal federal de California emitió el 28 de octubre de 2025 una orden de arresto a nivel nacional en su contra.

El líder de la banda, Ryan James Wedding, también figura entre los prófugos más buscados del FBI.

El aviso describe a Demorizi como un hombre hispano, de ojos azules, cabello castaño, 5 pies 8 pulgadas (1.72 metros) de estatura y un peso aproximado de 180 libras (82 kg). Su fecha de nacimiento utilizada es el 20 de septiembre de 1990. Las autoridades advierten que debe ser considerado armado y peligroso.