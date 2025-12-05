EE. UU. recorta vigencia de permisos de trabajo: estos son los cambios para miles de extranjeros

Conoce los cambios sobre los permisos de trabajo. ( SHUTTERSTOCK )

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció este jueves cambios en la validez de los Documentos de Autorización de Empleo para varias categorías de extranjeros. La medida reducirá el tiempo máximo por el cual se emiten estos permisos y aumentará la frecuencia de las verificaciones de seguridad realizadas por USCIS.

La actualización del Manual de Políticas modifica tanto las renovaciones como los permisos iniciales. Para un grupo amplio de solicitantes, la validez pasará de cinco años a dieciocho meses. USCIS explicó que esta reducción permitirá realizar más controles de antecedentes y detectar casos de fraude o situaciones que puedan derivar en procesos de remoción.

El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que la decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad pública. Recordó un caso reciente en Washington, en el que un extranjero admitido bajo la administración anterior atacó a miembros de la Guardia Nacional. Según Edlow, ese hecho evidenció la necesidad de revisar más seguido a quienes reciben autorización para trabajar.

Cambios principales

Los permisos que ahora tendrán una validez máxima de dieciocho meses incluyen a:

Refugiados admitidos en Estados Unidos

Personas con asilo concedido

Beneficiarios de suspensión de deportación o remoción

Solicitantes de asilo con casos pendientes

Solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

Solicitantes con procesos pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o amparo bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica

Los cambios aplican a toda solicitud presentada en o después del dos de diciembre de 2025.

Además, la Ley H.R. 1, promulgada el cuatro de julio de 2025, establece que los permisos para otras categorías no podrán exceder un año o el tiempo otorgado por el estatus migratorio correspondiente. En ese grupo están:

Personas con permiso de permanencia temporal como refugiados

Beneficiarios de Estatus de Protección Temporal

Solicitantes de "parole"

Solicitantes con un caso de TPS pendiente

Cónyuges de empresarios con permiso de permanencia temporal

Esta disposición se aplica a todas las solicitudes de empleo pendientes o presentadas desde el veintidós de julio de 2025.

USCIS sostiene que las nuevas reglas buscan uniformar los períodos de vigencia, fortalecer los controles y alinear las autorizaciones laborales con los cambios recientes en la legislación federal.