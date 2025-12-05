Corte Suprema revisará legalidad del plan de Trump para limitar ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos analizará la legalidad de la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento, un caso que podría redefinir la interpretación de la Enmienda 14. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes revisar la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en ese país.

La información fue reportada por Reuters, que recordó que la medida forma parte del paquete de políticas con el que la administración republicana intenta reducir la inmigración legal e irregular.

Según Reuters, los jueces aceptaron conocer una apelación del Departamento de Justicia contra un fallo de un tribunal inferior que bloqueó la directriz presidencial. Esa orden instruía a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos estadounidenses a los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos o residentes legales.

Enmienda 14 de la Constitución

El tribunal inferior concluyó que la política viola la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos y una ley federal que codifica el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La decisión se emitió en el contexto de una demanda colectiva presentada por padres e hijos cuya ciudadanía quedaría en entredicho con la entrada en vigencia de la orden.

La Enmienda 14, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas del país y del estado donde residen. Su interpretación histórica ha reconocido la ciudadanía automática para los bebés nacidos en suelo estadounidense.

La administración Trump sostiene otra lectura. Reuters detalló que el Gobierno argumenta que la frase "sujeto a su jurisdicción" limita el derecho solo a los hijos de personas cuya "lealtad primaria" sea hacia Estados Unidos y que esa condición se adquiere a través de residencia legal y permanente.

Funcionaros han alegado que la norma actual fomenta la inmigración irregular y el llamado "turismo de parto".

El caso ante la Corte Suprema agrupa dos impugnaciones. Una fue presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. La otra procede de una demanda federal en New Hampshire que representa a una clase nacional de personas potencialmente afectadas.

En ambas, los tribunales inferiores fallaron en contra de la orden presidencial y la bloquearon a nivel nacional.

Alcance judicial

Los demandantes sostienen que el precedente vigente, United States v. Wong Kim Ark (1898), resuelve el asunto a favor de la ciudadanía automática, incluso para hijos de padres no ciudadanos. También señalan que el Congreso ratificó esa interpretación en 1940 y luego en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

El tema ya había llegado a la Corte Suprema a principios de año. Después de que varios tribunales suspendieran la orden, la administración cuestionó ante los jueces el poder de los tribunales federales para dictar medidas cautelares de alcance nacional. En junio, la Corte —con mayoría conservadora— limitó ese poder, pero no se pronunció sobre la constitucionalidad de la política.

La Corte ha respaldado a Trump en varias decisiones este año que han permitido la aplicación de iniciativas migratorias inicialmente frenadas por tribunales inferiores, como la revocación de protecciones temporales por razones humanitarias y la autorización de deportaciones a terceros países.

Se espera que el tribunal escuche argumentos orales en los próximos meses y emita una decisión durante 2026.