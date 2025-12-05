La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) otorgó este viernes su primer Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reconocimiento a lo que describió como "acciones extraordinarias" para promover la paz y la unidad en distintas regiones del mundo.

El acto se realizó el 5 de diciembre y estuvo encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien entregó el galardón.

Según la organización, la decisión valoró los esfuerzos impulsados por la administración estadounidense en escenarios como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

La FIFA sostuvo que el liderazgo político puede influir en la estabilidad internacional y que el premio busca destacar iniciativas que, a su juicio, han contribuido a reducir tensiones en zonas de conflicto.

Detalles sobre el Premio de la Paz de la FIFA

Al recibir el certificado, Infantino presentó oficialmente el reconocimiento: "El fútbol unifica al mundo... En reconocimiento de sus excepcionales acciones para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado. Es tuyo".

Trump agradeció la distinción y afirmó que la valora como uno de los reconocimientos más significativos que ha recibido. "Muchas gracias. Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida", expresó al tomar el documento. Añadió que, más allá del premio, su administración conversó y trabajó en iniciativas que, según dijo, evitaron pérdidas humanas. "Salvamos millones y millones de vidas", declaró.

La FIFA no ofreció detalles adicionales sobre los criterios utilizados para seleccionar al ganador, aunque indicó que el Premio de la Paz se instituyó con el propósito de resaltar figuras que, desde cualquier ámbito, hayan incidido en la reducción de conflictos o en la búsqueda de acuerdos.

Este es el primer año en que el organismo entrega este reconocimiento, que será otorgado de manera periódica como parte de sus programas institucionales orientados a promover valores asociados al deporte.