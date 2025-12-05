Washington redefine su estrategia de seguridad y anuncia un "Corolario Trump" para el hemisferio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro, derecha), habla durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de diciembre de 2025. ( AFP )

La Casa Blanca publicó este mes la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que marca un giro sustantivo en la política exterior de Estados Unidos y sitúa al hemisferio occidental -incluidos el Caribe y Centroamérica- como prioridad de seguridad nacional.

El texto, de 33 páginas, introduce lo que denomina el "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", una línea de acción que busca impedir que potencias extrahemisféricas adquieran influencia, control o presencia estratégica en la región.

Según el documento, el objetivo central en el hemisferio es "enlistar y expandir": sumar a gobiernos afines para frenar los flujos migratorios irregulares, bloquear el avance de carteles y fortalecer la cooperación en seguridad marítima y terrestre.

El Gobierno estadounidense plantea un rediseño de su presencia militar, con más énfasis en protección de fronteras, control de rutas marítimas y neutralización de organizaciones criminales transnacionales. También menciona la posibilidad de despliegues específicos con uso de fuerza letal contra carteles cuando sea requerido.

El texto subraya que Estados Unidos buscará reequilibrar su actividad global para atender "amenazas urgentes" en su propio hemisferio. Esto implica reasignación de recursos desde otras regiones cuya importancia estratégica —sostiene el documento— "ha disminuido en años recientes".

Otras prioridades

En el plano económico, Washington anuncia una política de diplomacia comercial activa con América Latina y el Caribe, enfocada en consolidar cadenas de suministro críticas en la región, reducir la dependencia de proveedores extrarregionales y promover inversiones estadounidenses en energía, tecnología y minería estratégica.

El documento señala que el Gobierno trabajará para expulsar o reducir la presencia de compañías extranjeras en infraestructuras sensibles del continente.

La nueva estrategia también endurece la postura migratoria. Declara "terminada" la era de la migración masiva hacia Estados Unidos y afirma que la seguridad fronteriza es "el elemento principal de la seguridad nacional".

Aunque no se mencionan países específicos del Caribe, la estrategia indica que Washington priorizará acuerdos con gobiernos considerados "campeones regionales" para contener flujos migratorios, combatir el narcotráfico y fortalecer la estabilidad. El documento reivindica el liderazgo estadounidense como condición para evitar "incursiones hostiles" en el hemisferio.

Con esta estrategia, Estados Unidos envía una señal de reposicionamiento geopolítico que, de acuerdo con el texto, busca consolidar un hemisferio "estable, seguro y alineado con los intereses estratégicos estadounidenses", en un contexto global marcado por competencia económica, tensiones militares y rivalidad tecnológica con China.