Bob Menéndez queda inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos en Nueva Jersey

Una foto de archivo muestra al exsenador Bob Menéndez llegando al tribunal de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El exsenador estadounidense por Nueva Jersey, Bob Menéndez, que actualmente cumple una condena de 11 años en prisión, fue inhabilitado de manera permanente para ocupar cualquier cargo público o posición de confianza en ese estado, tras sus condenas por múltiples delitos federales. La decisión fue anunciada por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey.

La orden fue emitida por el juez Robert Lougy, de la Corte Superior del condado de Mercer, quien determinó que cualquier intento de Menéndez de postularse, ser designado o ejercer funciones públicas será considerado un desacato al tribunal de cuarto grado.

Menéndez, quien fue senador desde 2006 y presidió el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue declarado culpable en julio de 2024 por conspiración para cometer soborno, conspiración para extorsión bajo pretexto de autoridad oficial y conspiración para obstruir la justicia. En enero de este año, recibió una sentencia de 11 años de prisión.

Su esposa, Nadine Menéndez, también fue condenada por aliarse con su esposo para aceptar sobornos de los dueños del negocio. En septiembre, fue sentenciada a cuatro años y medio de prisión.

De acuerdo con la investigación federal, Menéndez y su esposa aceptaron cientos de miles de dólares entre 2018 y 2022, incluyendo dinero en efectivo, lingotes de oro, un descapotable de lujo y muebles para el hogar.

A cambio, el exsenador habría utilizado su influencia para beneficiar a los empresarios que le pagaban y a gobiernos extranjeros, entre ellos Egipto , facilitando el acceso de ese país a 300 millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

El proceso de inhabilitación

El fiscal general Matthew J. Platkin destacó que la inhabilitación busca fortalecer la confianza del público en las instituciones.

"Es fundamental garantizar que los funcionarios electos que cometen delitos que involucran sus cargos no tengan nuevas oportunidades para recuperar poder. La corrupción no puede ser tolerada", afirmó.

El proceso fue impulsado por la Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad del estado y se suma a la condena federal que Menéndez cumple desde junio. Durante los allanamientos, agentes del FBI encontraron 480,000 dólares en efectivo, 150,000 dólares en lingotes de oro y un convertible de lujo en su residencia.

Menéndez, quien sostuvo su inocencia durante el juicio, renunció al Senado tras su condena. Además de él y su esposa Nadine, los empresarios Fred Daibes y Wael Hana también fueron hallados culpables en este caso de corrupción.

Un tercer empresario, el dominicano José Uribe, se declaró culpable y sirvió de testigo clave para la Fiscalía en los dos juicios que se llevaron a cabo. El dominicano fue sentenciado a arresto domiciliario y libertad supervisada en octubre pasado.