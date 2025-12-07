×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Legado político
Legado político

La diáspora de RD en Nueva York honra legado de Fello Suberví y Vicente Sánchez Baret

Cónsul dominicano destaca legado democrático de Fello Suberví y Sánchez Baret

    Expandir imagen
    La diáspora de RD en Nueva York honra legado de Fello Suberví y Vicente Sánchez Baret
    El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez, durante la misa en memoria de los reconocidos líderes políticos en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez, destacó los aportes a la democracia, la institucionalidad partidaria y el servicio público de Rafael Antonio "Fello" Suberví Bonilla y Vicente Sánchez Baret, durante una misa celebrada en su memoria. Ambos fallecieron este año.

    Al referirse a Don Fello Suberví, el cónsul subrayó su trayectoria como figura emblemática de la política nacional, resaltando su desempeño como ministro de Turismo en dos ocasiones, alcalde del Distrito Nacional y dirigente clave del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como su vocación de servicio, honestidad y cercanía con la gente.

    Señaló que su legado continúa siendo referencia de modernidad y compromiso democrático para las nuevas generaciones.

    RELACIONADAS

    Sobre Vicente Sánchez Baret, destacó su firme defensa de la constitucionalidad, su rol protagónico en la vida partidaria y su aporte al fortalecimiento institucional del país.

    Recordó su extensa carrera como senador y funcionario público, así como su entereza frente a las adversidades y la reivindicación histórica de su honor en relación con el episodio conocido como "El Granadazo".

    • "Hoy, desde Nueva York, reafirmamos que sus legados pertenecen a lo mejor de nuestra tradición democrática y continúan inspirando a la diáspora dominicana", expresó el representante consular, según recoge una nota de prensa. 

    La misa contó con la presencia de autoridades consulares, líderes comunitarios y miembros de la diáspora dominicana.

    Descanso eterno

    Suberví Bonilla falleció el martes 15 de julio, a los 83 años, mientras que Sánchez Baret murió a los 89 años el pasado 16 de octubre.

    La ceremonia concluyó con oraciones por el descanso eterno de los dirigentes políticos y un llamado a preservar su ejemplo de integridad, entrega y compromiso con la República Dominicana.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.