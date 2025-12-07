La diáspora de RD en Nueva York honra legado de Fello Suberví y Vicente Sánchez Baret

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez, durante la misa en memoria de los reconocidos líderes políticos en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez, destacó los aportes a la democracia, la institucionalidad partidaria y el servicio público de Rafael Antonio "Fello" Suberví Bonilla y Vicente Sánchez Baret, durante una misa celebrada en su memoria. Ambos fallecieron este año.

Al referirse a Don Fello Suberví, el cónsul subrayó su trayectoria como figura emblemática de la política nacional, resaltando su desempeño como ministro de Turismo en dos ocasiones, alcalde del Distrito Nacional y dirigente clave del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como su vocación de servicio, honestidad y cercanía con la gente.

Señaló que su legado continúa siendo referencia de modernidad y compromiso democrático para las nuevas generaciones.

Sobre Vicente Sánchez Baret, destacó su firme defensa de la constitucionalidad, su rol protagónico en la vida partidaria y su aporte al fortalecimiento institucional del país.

Recordó su extensa carrera como senador y funcionario público, así como su entereza frente a las adversidades y la reivindicación histórica de su honor en relación con el episodio conocido como "El Granadazo".

"Hoy, desde Nueva York, reafirmamos que sus legados pertenecen a lo mejor de nuestra tradición democrática y continúan inspirando a la diáspora dominicana", expresó el representante consular, según recoge una nota de prensa.

La misa contó con la presencia de autoridades consulares, líderes comunitarios y miembros de la diáspora dominicana.

Descanso eterno

Suberví Bonilla falleció el martes 15 de julio, a los 83 años, mientras que Sánchez Baret murió a los 89 años el pasado 16 de octubre.

La ceremonia concluyó con oraciones por el descanso eterno de los dirigentes políticos y un llamado a preservar su ejemplo de integridad, entrega y compromiso con la República Dominicana.