Qué esperar de la inminente divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein del Departamento de Justicia

Imagen de Jeffrey Epstein, condenado en 2008 por prostitución de una menor en Florida tras un polémico acuerdo con el Gobierno Federal, y aguardaba un nuevo juicio por cargos federales de tráfico sexual con una posible condena de hasta 45 años de prisión. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Estados Unidos enfrenta una cuenta regresiva: antes de Navidad deberá abrir al público todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La obligación llega después de meses de tensiones entre el Congreso y el Departamento de Justicia, y culminó con la aprobación —y firma del presidente Donald Trump— de una ley que ordena la divulgación completa del material.

El viernes, una jueza federal dio un paso clave al autorizar la publicación de las transcripciones de un gran jurado en Florida que investigó el abuso de menores por parte de Epstein. El fallo se basa en la nueva ley, que deja sin efecto las reglas tradicionales de confidencialidad en este tipo de procedimientos.

Aunque se espera que entre los miles de páginas aparezcan nuevos detalles, gran parte de la información sobre Epstein ya ha salido a la luz a través de litigios, investigaciones previas y divulgaciones del Congreso. Y una vez más, funcionarios advierten que no existe ninguna "lista de clientes" famosa, pese a los rumores persistentes.

¿Qué documentos se revelarán sobre Jeffrey Epstein?

Los documentos abarcan:

Material de la investigación frustrada en Florida.

Archivos de las pesquisas posteriores en Manhattan.

Cualquier revisión federal realizada entre ambas etapas.

Estos podrían incluir informes del FBI, transcripciones de entrevistas, fotografías y videos, registros de viaje, archivos sobre acuerdos de inmunidad, el informe de autopsia y comunicaciones internas sobre decisiones de a quién acusar o investigar.

La nueva ley —Ley de Transparencia de los Archivos Epstein— exige que todo documento no clasificado sea publicado en un formato descargable y de fácil búsqueda.

Las transcripciones del gran jurado de Florida podrían ofrecer nuevos detalles sobre por qué los fiscales federales descartaron presentar cargos hace casi dos décadas.

Detalles de la investigación y su impacto en la opinión pública

La ley prohíbe la publicación de:

Información personal identificable de víctimas.

Imágenes o videos que muestren abuso sexual infantil.

Material que muestre muerte, lesiones o abuso físico.

Si existieran grabaciones explícitas relacionadas con los abusos, no podrán difundirse. Sin embargo, la ley aclara que los documentos no pueden retenerse solo para evitar vergüenza o daño reputacional a funcionarios, figuras públicas o dignatarios extranjeros.

La controversia de la supuesta lista de clientes de Epstein

El Departamento de Justicia debe publicar los documentos dentro de los 30 días posteriores a la firma de Trump, es decir, antes del 19 de diciembre. Aun así, la legislación permite retener archivos vinculados a investigaciones federales activas, así como material clasificado o relacionado con seguridad nacional.

Esto cobra relevancia porque la fiscal general Pam Bondi ordenó recientemente una nueva investigación sobre personas asociadas a Epstein y algunos adversarios políticos de Trump, incluido Clinton. Aunque investigaciones previas no hallaron motivos para reabrir el caso, este nuevo proceso podría justificar retenciones temporales.

La supuesta lista de personalidades vinculadas a Epstein se ha convertido en mito y combustible para teorías conspirativas. Incluso Bondi afirmó en febrero que la tenía sobre su escritorio.

Pero el Departamento de Justicia concluyó oficialmente en julio que tal lista no existe y que no hay evidencia creíble de que Epstein chantajeara a figuras prominentes.

¿Por qué se liberan ahora estos documentos?

El Congreso decidió intervenir después de que Trump incumpliera su promesa de campaña de desclasificar toda la información. Aunque el Departamento de Justicia divulgó algunos documentos este año, frenó abruptamente el proceso en julio pese a haber prometido una divulgación masiva.

Esto llevó a un pequeño grupo bipartidista de legisladores a impulsar la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Paralelamente, el Congreso publicó miles de páginas proporcionadas por el patrimonio de Epstein, incluida una entrega reciente de 23,000 documentos.

Presionado por la opinión pública y por aliados de Trump, el Congreso aprobó la ley el 18 de noviembre y el presidente la firmó un día después.

¿No se habían publicado ya archivos?

Sí. Durante años han salido a la luz decenas de miles de páginas por múltiples vías: demandas civiles, expedientes judiciales, solicitudes FOIA y publicaciones voluntarias.

Entre el material ya disponible hay informes policiales de Florida, registros de vuelos, declaraciones de empleados, documentos de un gran jurado estatal y la libreta de direcciones de Epstein. En julio, el Departamento de Justicia reveló videos de vigilancia de la noche en que Epstein murió.

El FBI también ha publicado más de 1,400 páginas, aunque muchas están redactadas o siguen bajo sello judicial.