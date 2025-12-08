Parques Nacionales de EE. UU. elimina días gratuitos por Martin Luther King y Juneteenth

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) dejará de ofrecer entrada gratuita en el Día de Martin Luther King Jr. y en el Juneteenth a partir de 2026, como parte de un amplio plan de "modernización" impulsado por el presidente Donald Trump.

La iniciativa también modificará la estructura de tarifas para dar prioridad a los ciudadanos estadounidenses sobre los visitantes extranjeros, siguiendo una orden ejecutiva firmada en julio.

En reemplazo de los dos feriados ligados a la lucha por los derechos civiles y al fin de la esclavitud en el país, la agencia incorporará el Día de la Bandera —fecha que además coincide con el cumpleaños de Trump— como un día de entrada gratuita catalogado como "patriótico".

Sin embargo, esta gratuidad solo aplicará para ciudadanos estadounidenses: los extranjeros deberán seguir pagando tarifas aun en esas fechas.

Para 2026, los residentes de EE. UU. tendrán acceso gratuito a los parques nacionales durante el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Día de la Bandera/cumpleaños del presidente Trump, el fin de semana del 4 de Julio, el 110º aniversario del NPS, el Día de la Constitución, el cumpleaños de Theodore Roosevelt y el Día de los Veteranos.

Detalles sobre el incremento de tarifas para visitantes extranjeros

Durante la administración Biden, tanto el Día de MLK Jr. como el Juneteenth formaban parte del calendario de acceso gratuito. Las nuevas medidas también incluyen un fuerte incremento en los costos para los visitantes internacionales.

El pase anual para no residentes aumentará de 80 a 250 dólares, según informó recientemente el Departamento del Interior. Aquellos sin pase deberán pagar 100 dólares por persona —además de la tarifa de entrada regular— en 11 de los parques más populares.

"El liderazgo del presidente Trump siempre pone a las familias estadounidenses en primer lugar", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum. Según dijo, la nueva política busca garantizar precios accesibles para los contribuyentes estadounidenses y, al mismo tiempo, asegurar que los visitantes extranjeros aporten "su parte justa" al mantenimiento del sistema de parques.

Reacciones a la eliminación de días de entrada gratuita

El Departamento del Interior estima que los recargos aplicados a extranjeros podrían generar más de 90 millones de dólares al año, según su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026.

La eliminación del Día de MLK Jr. y el Juneteenth se suma a otras medidas recientes de la administración Trump.

En su primer día en el cargo este año, el mandatario prohibió los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias federales, lo que llevó a suspender celebraciones consideradas vinculadas a esa agenda, aunque ambos feriados continúan siendo festivos nacionales.

En junio, el gobierno también organizó un desfile militar en Washington D. C. por el 250.º aniversario del Ejército de EE. UU., celebrado justamente el mismo día que el Día de la Bandera y el cumpleaños de Trump.