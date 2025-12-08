Un estudiante de 18 años es acusado de incendiar a un pasajero del metro de Nueva York

El tren J llegando a una estación del Metro de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un estudiante de último año de secundaria en Nueva York fue encarcelado este viernes acusado de un cargo federal de incendio provocado, después de que las autoridades lo señalaran como responsable de un ataque que dejó gravemente herido a un pasajero que dormía en un vagón del metro.

Hiram Carrero, de 18 años, compareció en un tribunal federal de Manhattan, aunque no se le pidió declararse culpable. El incendio, ocurrido a primera hora del lunes, es el episodio más reciente dentro de una alarmante serie de casos en los que personas han sido prendidas en fuego en el transporte público del país.

Detalles del ataque en el metro de Nueva York

La jueza federal Valerie E. Caproni ordenó que Carrero permanezca detenido, calificando el hecho como una "atrocidad". Su decisión revocó la del juez magistrado Robert W. Lehrburger, quien había autorizado su liberación bajo arresto domiciliario y supervisión familiar.

"Me cuesta entender cómo un joven de 18 años, que aún está en la escuela secundaria, está en la calle a las 3 de la mañana prendiendo fuego a personas", dijo Caproni durante la audiencia.

Según la denuncia penal, Carrero encendió un pedazo de papel y lo dejó caer cerca de un pasajero de 56 años alrededor de las 3:00 a. m. del lunes, dentro de un tren de la línea 3 con dirección norte que salía de la estación 34th Street–Penn Station, en pleno Midtown Manhattan.

Las cámaras de seguridad muestran a la víctima llegando tambaleante a la plataforma de la siguiente parada, 42nd Street–Times Square, con las piernas y el torso en llamas. Agentes de la policía apagaron el fuego y el hombre fue trasladado a un hospital, donde permanece en estado crítico.

Reacciones de la jueza y la defensa en la audiencia

"La víctima pudo haber muerto", dijo el fiscal Cameron Molis.

Carrero fue arrestado el jueves en Harlem, donde vive con su madre discapacitada, de quien, según su abogada, es cuidador principal. Ella estuvo presente en la audiencia, pero evitó hablar con la prensa.

De acuerdo con los documentos judiciales, Carrero abordó el tren solo por unos segundos, encendió el fuego y huyó de la estación mientras el pasajero ardía. Luego habría tomado un autobús para regresar a su casa.

El cargo federal que enfrenta conlleva una pena mínima de siete años de prisión. Se fijó una audiencia preliminar para el 4 de enero, aunque podría cancelarse si el caso pasa antes a un gran jurado.

La abogada de Carrero, Jennifer Brown, reconoció la gravedad del caso, pero subrayó que su cliente "es un joven sin antecedentes y con una madre dispuesta a recibirlo". Lehrburger había autorizado inicialmente su liberación con monitoreo electrónico, arresto domiciliario, pruebas de drogas y evaluación de salud mental, pero Caproni revirtió la medida en una audiencia extraordinaria el viernes por la noche.

Brown intentó mantener su libertad citando reportes de prensa que mencionaban la posibilidad de que la víctima se hubiera prendido fuego accidentalmente.

Investigación del caso y antecedentes del sospechoso

El caso pasó a jurisdicción federal porque fue investigado por la Fuerza de Tareas de Incendios y Explosivos de Nueva York, encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en conjunto con la policía y los bomberos de la ciudad. No enfrenta cargos estatales.

Los investigadores centraron su atención en Carrero al comparar las imágenes del ataque con grabaciones de cámaras corporales tomadas en octubre, cuando había sido detenido por cruzar un semáforo en rojo en bicicleta. Según su abogada, en ese momento trabajaba como repartidor de Uber Eats. La denuncia destaca que tanto el sospechoso como Carrero coincidían en varios rasgos: un bigote llamativo, una gorra con letras blancas, una mochila y una sudadera con capucha gris.

El caso ocurre mientras otros incidentes similares han conmocionado el país. El mes pasado, fiscales federales en Chicago acusaron a un hombre de rociar gasolina sobre una mujer y prenderla en fuego dentro de un vagón. Y en diciembre de 2024, una mujer murió en un tren detenido del metro de Brooklyn luego de que un desconocido incendiara su ropa mientras dormía.