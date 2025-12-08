Espaillat y otros congresistas presentan proyecto de ley para proteger a inmigrantes en las cortes

El congresista Adriano Espaillat durante su visita al 26 Federal Plaza. ( FUENTE EXTERNA )

Los congresistas estadounidenses por Nueva York acudieron la mañana de este lunes a la corte de inmigración en el Bajo Manhattan para verificar las condiciones de sus instalaciones, pero nuevamente se les impidió el acceso al quinto piso del edificio, en un momento en que se incrementan las redadas en tribunales federales de todo el país.

De acuerdo con una nota de prensa, los legisladores Adriano Espaillat (D-13 NY), Nydia Velázquez (D-7 NY) y Dan Goldman (D-10 NY) observaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enmascarados en los pasillos del 26 Federal Plaza, aunque no presenciaron arrestos.

A pesar de la ausencia de arrestos este lunes, los legisladores anunciaron la introducción de un proyecto de ley que prohibiría a ICE arrestar a personas que se presenten ante la corte o acudan a chequeos rutinarios.

El 26 Federal Plaza, uno de los edificios federales más grandes y destacados de Estados Unidos, alberga varias agencias federales importantes como USCIS, ICE y la corte de inmigración de Nueva York.

Las afueras del edificio ha sido escenario de cientos de arrestos en los últimos meses.

Pese a ello, el grupo fue impedido de ingresar al quinto piso, donde se realizan los "check-ins" migratorios, a pesar de que la ley faculta a los miembros del Congreso a ejercer labores de supervisión en instalaciones federales.

Acciones a favor de inmigrantes

Los congresistas recordaron que forman parte de una demanda pres entada por 12 legisladores para obtener acceso a las áreas donde las personas son detenidas, incluso cuando se encuentran legalmente en el país y tienen solicitudes de asilo u otros procesos pendientes.

Asimismo, informaron que ese mismo día se presentó una nueva demanda alegando que ICE está violando una orden judicial preliminar relacionada con las condiciones de detención, previamente declaradas inconstitucionales.

Impacto en los inmigrantes

Según información recibida por los congresistas, aproximadamente el 80 % de las personas con citas en la corte de inmigración no están compareciendo por temor a ser detenidas, lo que ha provocado órdenes de deportación automáticas y ha empujado a familias enteras a vivir en la clandestinidad, pese a intentar seguir las vías legales.

Esto podría estar influyendo en la reciente disminución de detenciones en el 26 Federal Plaza.

"El sistema está siendo socavado desde adentro. Un edificio administrativo no debe convertirse en un centro de detención", afirmó el congresista Adriano Espaillat, quien adelantó que regresará semanalmente a 26 Federal Plaza para continuar monitoreando la situación.

Los legisladores advirtieron que las actuales prácticas están fracturando la confianza en el sistema judicial, separando familias y vulnerando el debido proceso. Reiteraron su compromiso de continuar luchando para proteger a las comunidades inmigrantes y garantizar que los tribunales sigan siendo espacios seguros para quienes buscan cumplir con la ley.