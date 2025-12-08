Aerolíneas bajo investigación por no acatar reducción de vuelos impuesta durante el shutdown

Fotografía de archivo de un avión de United Airlines mientras se prepara para aterrizar. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que ha iniciado una investigación para determinar si las principales aerolíneas estadounidenses cumplieron con la orden de emergencia que les exigía reducir vuelos en 40 aeropuertos del país durante el prolongado cierre del Gobierno federal.

En cartas enviadas el lunes, la agencia advirtió que las compañías podrían enfrentar multas de hasta 75,000 dólares por cada vuelo que haya superado los recortes obligatorios, que variaban entre 3 %, 4 % y 6 %. Las aerolíneas disponen de 30 días para entregar la documentación que pruebe su cumplimiento.

Acciones de la FAA ante el incumplimiento de aerolíneas

El cierre gubernamental, que se extendió por 43 días desde el 1 de octubre, provocó fuertes retrasos en los aeropuertos, ya que numerosos controladores aéreos —sin recibir pago— dejaron de presentarse a trabajar debido al estrés y la necesidad de asumir trabajos adicionales. La FAA calificó los recortes de vuelos como una medida inédita pero necesaria para proteger la seguridad del sistema aéreo mientras se estabilizaba el personal de sus torres de control.

Aunque el cierre terminó el 12 de noviembre, algunas aerolíneas actuaron como si las restricciones fueran a ser levantadas de inmediato. El 14 de noviembre, cuando aún estaba vigente el recorte del 6 %, solo el 2 % de las salidas programadas fueron canceladas, según datos de la firma Cirium.

Consecuencias del cierre del Gobierno en aeropuertos

Entre el 7 y el 16 de noviembre —periodo en el que los recortes estuvieron activos— se cancelaron más de 10,000 vuelos. Delta Air Lines reveló esta semana que perdió 200 millones de dólares, el primer informe público de un impacto financiero directo por parte de una aerolínea.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, no ha divulgado los datos específicos de seguridad que motivaron la orden, aunque señaló reportes de incidentes durante el cierre: aviones que volaron demasiado cerca entre sí, más incursiones en pistas y pilotos preocupados por las respuestas de los controladores.

Impacto financiero en aerolíneas tras el cierre gubernamental

Los grandes aeropuertos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta se vieron entre los más afectados. Inicialmente, la FAA incluso había considerado una reducción del 10 % en todo el país.