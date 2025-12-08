Mamdani se mudará a la residencia oficial del alcalde de Nueva York

Imagen muestra la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Tras generar incertidumbre, el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lunes que abandonará el apartamento que alquila en Queens para mudarse a la lujosa residencia oficial del alcalde de la ciudad, en Manhattan.

El demócrata, que tomará posesión de su cargo el 1 de enero, se mudará ese mismo mes a la Mansión Gracie, una casa de 1,000 metros cuadrados construida en 1799 en el elegante Upper East Side, a orillas del East River y enclavada en un frondoso parque, que se convirtió en residencia oficial en 1942.

Aunque los gobernantes no tienen la obligación de vivir allí, la mayoría lo ha hecho, con la excepción de Michael Bloomberg (2002-2013).

Por seguridad

En un comunicado, Mamdani afirmó haber tomado esta decisión junto con su esposa, la ilustradora Rama Duwaji, principalmente por razones de seguridad de su familia.

Mamdani, un político de 34 años que se define como "socialista" y se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York, dijo abandonar con pesar el apartamento de dos habitaciones que la pareja ocupa en Astoria, un barrio de Queens poblado por inmigrantes, donde conviven decenas de nacionalidades diferentes.

Al igual que el presidente Donald Trump, Mamdani puso en el centro de su campaña el alto costo de vida, el impacto de la inflación y los elevados gastos en alimentos. También prometió mejores controles a los alquileres y los autobuses, además de guarderías gratuitas.

Mamdani se impuso el pasado noviembre al exalcalde Andrew Cuomo, respaldado por el mandatario republicano.