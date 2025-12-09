Adolescente condenado por dos violaciones en Oklahoma evita la cárcel

La decisión movilizó a decenas de manifestantes frente al tribunal, con carteles y consignas como "Sin cárcel no hay justicia". Los grupos reclamaron que un joven declarado culpable de violación no haya recibido una sentencia de prisión. ( FUENTE EXTERNA )

Un caso judicial en la ciudad Stillwater, en el estado de Oklahoma, encendió el malestar público el lunes 8 de diciembre, luego de que Jesse Butler, un adolescente condenado por violar a dos estudiantes de secundaria, regresara a los tribunales y mantuviera su libertad bajo palabra, sin cumplir pena de cárcel.

Butler, arrestado en marzo tras denuncias de dos alumnas de una secundaria local, había enfrentado inicialmente cargos que podían sumar hasta 78 años de prisión. En agosto fue declarado culpable, pero recibió la categoría de "delincuente juvenil", una figura legal para menores que permite evitar el encarcelamiento si cumplen requisitos estrictos de rehabilitación.

En la audiencia de este lunes, la corte determinó que Butler está cumpliendo los términos de su acuerdo como joven infractor, por lo que continuará en libertad condicional.

El juez le advirtió que cualquier incumplimiento lo enviará "por mucho tiempo a prisión, como adulto".

El plan de rehabilitación incluye servicio comunitario, terapia obligatoria y supervisión judicial.

Protestas frente al tribunal

La decisión volvió a movilizar a decenas de manifestantes frente al tribunal del condado de Payne. Con carteles y consignas como "Sin cárcel no hay justicia", los grupos reclamaron que un joven declarado culpable de violación no haya recibido una sentencia de prisión.

Al salir del edificio, Butler y su familia fueron escoltados por una salida trasera, donde también fueron rodeados por los manifestantes. Uno de ellos increpó al padre del joven preguntándole por qué apoyaba a "un violador".

Un caso bajo escrutinio público

Butler es hijo de una familia conocida en la comunidad, un elemento que ha alimentado las críticas sobre un posible trato preferencial. Las víctimas y sus familiares también estuvieron presentes en la audiencia de este lunes.

El caso mantiene abierto el debate en Oklahoma sobre el uso de la figura de "delincuente juvenil" en delitos graves y el equilibrio entre rehabilitación y castigo en el sistema judicial juvenil.