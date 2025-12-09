Arajet permitirá que niños y jóvenes vuelen gratis en 2026 con nueva oferta

Aviones de la aerolínea Arajet en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Arajet lanzó el lunes su promoción navideña "Vamo´ en familia", una iniciativa orientada a facilitar los reencuentros en esta temporada y motivar a que más niños y jóvenes vivan sus primeras grandes experiencias de viaje en 2026.

Con esta oferta, los menores de hasta 16 años pueden volar junto a un adulto con 100 % de descuento en la tarifa base, pagando únicamente los impuestos y tasas aeroportuarias.

La promoción aplica para compras realizadas entre el 8 y el 14 de diciembre de 2025, y permite viajar desde el 14 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026. Para activarla, los clientes solo deben ingresar el código promocional "VamoEnFam" durante el proceso de reserva.

Cómo aprovechar el descuento en vuelos para niños

La aerolínea, que actualmente conecta más de 20 destinos en las Américas desde sus hubs en Santo Domingo y Punta Cana, recordó que su modelo se basa en ofrecer tarifas competitivas, una flota eficiente y un servicio que simplifica la experiencia de volar.

Aseguró que esta promoción reafirma su compromiso de acercar a más personas a sus seres queridos y crear nuevas oportunidades de viaje.

Para beneficiarse de la oferta, los pasajeros deben realizar la compra dentro del período indicado, añadir a los menores de 17 años (hasta 16 cumplidos al momento del vuelo) en la reserva y aplicar el código "VamoEnFam".

El sistema reflejará de forma automática el 100 % de descuento en la tarifa base de los menores, cobrando únicamente los impuestos y tasas correspondientes.

Compromiso de Arajet con los viajes familiares

La promoción está sujeta a disponibilidad en vuelos y fechas específicos y se rige por los términos y condiciones del contrato de transporte y la política comercial de Arajet. Más información y reservas están disponibles en los canales oficiales de la aerolínea.