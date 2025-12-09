Dos vuelos de Copa Airlines reportan interferencia de GPS dentro del espacio aéreo de Santo Domingo

Al menos dos vuelos de la panameña Copa Airlines reportaron el domingo interferencias de navegación tras despegar del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en medio de las cancelaciones de vuelos hacia Venezuela por situaciones similares y por el incremento de la actividad militar cerca de ese país.

Una publicación en X que muestra los datos recolectados por el seguidor de vuelos Flightradar24, los vuelos afectados fueron el 729 y el 299, ambos con destino a la Ciudad de Panamá.

El primero en reportar el problema fue el 729, cuyo piloto informó a las 10:22 de la mañana que el avión experimentaba dificultades para recibir la señal de posicionamiento satelital justo al sur de Santo Domingo, a 36,000 pies de altura, debido a una interferencia de GPS (GPS jamming), según un audio compartido junto a la imagen.

Ocho horas más tarde, alrededor de las 6:27 p.m., un segundo vuelo, el 299, también reportó problemas de navegación mientras aún se encontraba dentro del espacio aéreo controlado por República Dominicana.

En un audio que acompaña el reporte, el piloto indica que experimentó un llamado "tráfico fantasma" (phantom traffic), que en aviación es un eco o señal falsa en el radar del avión o del control, que muestra otro supuesto avión que en realidad no está ahí.

El evento del 299 ocurrió igualmente al sur de Santo Domingo, mientras la aeronave ganaba altitud y pasaba los 7,000 pies.

Una solicitud de información hecha por Diario Libre al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) para confirmar los eventos en el espacio aéreo bajo control de República Dominicana no ha sido respondida. Sin embargo, una fuente vinculada con el tema informó que en el "espacio aéreo del país todo estaba normal".

Santo Domingo FIR

2025-12-07 ~18:27Z@CopaAirlines 299 appears to report an encounter with "phantom" traffic south of Santo Domingo while climbing through 7,000 feet.



Unclear to me if related, but this morning Copa 729 reported encountering GPS jamming.



ATC Audio: https://t.co/xEQqVdwlsd pic.twitter.com/Xzs4OVXtzi — Eli (@r4streando) December 7, 2025

Contexto

Se desconoce si los dos casos están relacionados, pero en las últimas semanas distintas aerolíneas han reportado intermitencias en la navegación, sobre todo en zonas cercanas al espacio controlado por Venezuela, que hace dos semanas revocó los permisos a varias aerolíneas extranjeras tras estas cancelar operaciones hacia y desde Venezuela en respuesta a unas declaraciones del presidente Donald Trump sobre considerar cerrado el espacio aéreo venezolano.

Copa Airlines y la también panameña se sumaron a la cancelación temporal de otras 10 compañías ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento de la actividad militar en el Caribe.

Al anunciar la suspensión de sus vuelos, ambas empresas dijeron que la medida fue tomada tras reportes de sus pilotos sobre "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves".

La suspensión de las dos aerolíneas de operar vuelos hacia y desde Venezuela se mantendrá hasta el 12 de diciembre, después de extender la medida, que inicialmente caducaba el pasado 5 de diciembre.

La situación de la aviación vinculada a Venezuela coincide también con el aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

El 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Estados Unidos desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, según justifica, para su lucha antinarcóticos.

Desde entonces, los militares estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 muertos.

Qué son las intermitencias

Los aviones modernos dependen tanto de sistemas satelitales —como el GPS— como de radioayudas instaladas en tierra para mantener su ruta. Cuando esas señales fallan o se debilitan, el piloto puede perder referencias esenciales para navegar con seguridad, algo especialmente crítico en vuelos largos o durante las aproximaciones a los aeropuertos.

Las interrupciones pueden deberse a causas naturales, como tormentas eléctricas o actividad solar intensa, o a fallas técnicas en los equipos de tierra o de a bordo. Pero en zonas donde existe tensión geopolítica, suele intervenir un factor adicional: la guerra electrónica.

La guerra electrónica consiste en el uso del espectro electromagnético como herramienta de defensa u ofensiva. Entre sus técnicas más comunes están:

Jamming: bloqueo deliberado de señales, incluido el GPS o las comunicaciones por radio.

Spoofing: suplantación de señales que induce a los equipos a mostrar coordenadas falsas .

Interferencia colateral: afectaciones provocadas por radares o sistemas militares que, por su potencia, impactan frecuencias civiles.

Aunque estas tácticas se emplean para proteger operaciones militares o limitar las capacidades del adversario, cuando se ejecutan cerca de rutas aéreas comerciales pueden generar efectos no deseados en las aeronaves que transitan la zona.