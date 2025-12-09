Otro frente frío activa una alerta de heladas en el sureste de EE. UU.

Una persona camina bajo clima invernal en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo pulso de aire frío avanza sobre el sureste de Estados Unidos, dejando noches despejadas, temperaturas bajo cero en algunos puntos y la posibilidad de escarcha en amplias zonas de Georgia y Florida.

El Servicio Meteorológico emitió una Freeze Watch (vigilancia de heladas) para la mañana del miércoles, ante el pronóstico de temperaturas que podrían descender hasta niveles de congelación en sectores del sureste de Georgia, especialmente en áreas interiores y resguardadas del viento.

Heladas aisladas desde esta noche

Para este martes en la madrugada se anticipa frost patchy (escarcha dispersa) en zonas del interior de Georgia, donde la combinación de cielos despejados y poco viento permitirá el rápido enfriamiento del suelo.

Durante la mañana del miércoles, la vigilancia se convertirá en Freeze Warning, ante un escenario de temperaturas mínimas que podrían colocarse en el rango de los 30 °F (entre –1 °C y 2 °C) cerca de la línea estatal y en puntos más alejados de la costa. Buena parte de las áreas interiores despertará con una capa ligera de escarcha.

Pronóstico detallado

Martes:

Amanecer con escarcha en áreas interiores.

Temperaturas mínimas: 30s y 40s °F en el sureste de Georgia; 40s a 50 bajos en el noreste de Florida.

Tarde con máximas en los 50s a 60 bajos °F, con mezcla de nubes y sol.

Viento N/NE entre 5 y 15 mph, aumentando la sensación de frío.

Miércoles:

Mañana helada con temperaturas bajo cero en sectores del interior.

Cielos despejados y un repunte térmico en horas de la tarde gracias a un sol dominante.