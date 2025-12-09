Omar Minaya, el dominicano detrás de los juegos de la MLB en RD previo al Clásico

Omar Minaya, ex gerente general de los Expos de Montreal y Mets de New York. ( FUENTE EXTERNA )

La Selección Dominicana que se prepara para disputar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 sostendrá dos juegos de fogueo ante los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia del béisbol nacional.

Detrás de esta histórica gestión está Omar Minaya, exasesor especial del comisionado de MLB y asesor de operaciones deportivas de los Yanquis de NY. Su intervención fue clave para concretar que, por primera vez, la selección absoluta de béisbol del país reciba en casa a un equipo de MLB como parte oficial de su preparación mundialista.

Minaya fue el primer latino en los Estados Unidos en ser gerente de un equipo de las Grandes Ligas. Dicha posición inspiró a otros latinos líderes en los deportes.

¿Cómo se gestó el acuerdo entre MLB y la selección dominicana?

Minaya, nacido en Queens de padres dominicanos, ha sido durante años un puente natural entre MLB y la comunidad beisbolera dominicana. De acuerdo con fuentes involucradas en la organización, fue él quien impulsó la idea dentro de la oficina del comisionado para que los partidos pudieran realizarse en Santo Domingo.

Su historial lo respalda: fue uno de los responsables de fortalecer la presencia de MLB en el país cuando dirigió los Mets y los Expos, ha asesorado a múltiples organizaciones con academias en la isla y mantiene relaciones profundas dentro del béisbol local. Esta mezcla de influencia, credibilidad y visión terminó destrabando conversaciones que antes parecían imposibles.

Detalles confirmados sobre los juegos de fogueo en el Estadio Quisqueya

Rob Manfred, comisionado de MLB, confirmó los partidos, destacando que será la primera vez en 20 ediciones del Clásico Mundial que la República Dominicana juega fogueos oficiales en su propio territorio.

Los Tigres de Detroit, que vuelven al país por segunda vez en seis años, aprovecharán la visita como parte de su entrenamiento primaveral, y enfrentarán a un combinado dominicano que iniciará su camino mundialista tres días después, el 6 de marzo, ante Nicaragua en Miami.

Impacto social de los juegos en memoria de las víctimas de Jet Set

Aunque MLB tiene una larga relación con la República Dominicana —que se remonta a visitas de los Rojos en 1936, los Dodgers en 1948 y los Piratas en 1967— en las últimas décadas estos viajes se habían vuelto excepcionales. Boston y Tampa jugaron en 2024, y antes de eso hubo encuentros esporádicos entre 1999 y 2000.

Pero nunca antes la selección nacional había recibido a un club de Grandes Ligas, un paso hacia adelante que muchos dentro del béisbol atribuyen a la persistencia de Minaya por elevar el perfil competitivo y el prestigio internacional del equipo dominicano.

Los dos juegos se disputarán en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en abril pasado. MLB donará fondos a la Cruz Roja Dominicana como parte del evento. Manfred destacó que la liga busca honrar a las víctimas y apoyar a las comunidades afectadas.

Scott Harris, presidente de operaciones de béisbol de los Tigres, dijo que para la organización es un honor viajar al país y competir en un evento con alta carga emocional y social.

La selección dominicana, campeona invicta del Clásico Mundial 2013, llega a 2026 como uno de los equipos con mayor tradición del torneo. Además, el país volvió a liderar las listas del Día Inaugural 2025 con 100 jugadores nativos en MLB, una cifra que subraya su condición de semillero global.

Detroit también llega con un núcleo dominicano destacado, incluyendo al jardinero azuano Wenceel Pérez y al prospecto receptor Thayron Liranzo, de San Francisco de Macorís.