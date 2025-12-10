Arrestan a gemelos de Nueva Jersey por amenazar con matar a una alta funcionaria del ICE

Fotografía de los gemelos Ricardo Antonio Román Flores y Emilio Román Flores, acusados de amenazar a agente del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hermanos gemelos de Absecon, Nueva Jersey, fueron arrestados luego de que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicaran amenazas de muerte contra una alta asistente de la secretaria del organismo, Kristi Noem, y afirmaran que planeaban "disparar a ICE en cuanto lo vean".

Los detenidos, Ricardo Antonio Román Flores y Emilio Román Flores, ambos ciudadanos estadounidenses, son señalados de escribir en redes sociales que querían torturar y asesinar a la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

En una de las publicaciones, citada por Fox News, los acusados supuestamente escribieron: "Los estadounidenses deberíamos encontrarlos, alquitranarlos, emplumarlos y colgarlos, como hicimos con quienes servían a tiranos antes de la Guerra de la Independencia".

Detalles sobre las amenazas de los hermanos gemelos

En otros mensajes, los gemelos habrían alentado a "ejercer la libertad de expresión" disparando contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante el arresto, las autoridades confiscaron a Emilio varias armas, entre ellas un rifle de asalto y una escopeta, además de múltiples cajas de municiones.

El director interino del ICE, Todd Lyons, condenó enérgicamente las amenazas y advirtió que cualquier intento de intimidación contra sus agentes será enfrentado con todo el rigor legal. "Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el peso de la ley. No les tenemos miedo", dijo en un comunicado.

Reacción del DHS ante el aumento de amenazas contra ICE

Según el DHS, solo en el año fiscal 2025 las amenazas de muerte contra agentes de ICE han aumentado 8,000 %, una cifra sin precedentes. McLaughlin había declarado en octubre a The Post que, además de amenazas directas, se han detectado intentos de ofrecer recompensas por la vida de los agentes.

Emilio Román Flores enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, conspiración con amenazas terroristas, coerción criminal, amenazas y acoso cibernético. Su hermano Ricardo fue acusado únicamente de conspiración con amenazas terroristas.

Cargos enfrentados por Emilio y Ricardo Román Flores

Ambos permanecen detenidos por el Departamento de Policía de Absecon mientras sigue la investigación.