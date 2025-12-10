Una avioneta chocó con al menos un vehículo tras perder el control y estrellarse en una autopista de Florida la noche del lunes, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió cuando la aeronave, un Beechcraft 55 de ala fija, intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en la Interestatal 95, en Merritt Island, alrededor de las 5:45 de la tarde, después de reportar problemas con el motor, según recogió Fox News citando a la Administración Federal de Aviación (FAA).

No hubo muertos

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la avioneta desciende rápidamente y golpea un Toyota Camry 2023 que circulaba por el centro de la autopista.

Tras el impacto, la aeronave se deslizó por la vía frente al vehículo hasta detenerse en el lado izquierdo de la carretera, según se observa en las imágenes captadas desde otro automóvil que transitaba detrás.

El piloto y un pasajero, residentes de Orlando y Temple Terrace, ambos de 27 años, resultaron ilesos.

La conductora del Toyota, una mujer de 57 años, fue trasladada a un hospital con heridas leves.