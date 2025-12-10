Cámara baja de EE. UU. aprueba iniciativa sobre estrategia de defensa 2026

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley sobre la estrategia de defensa del país para 2026, con varias cláusulas destinadas a mantener la presencia estadounidense en Europa, a contracorriente de señales recientes del presidente Donald Trump.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), un texto votado anualmente por el Congreso con cierto consenso entre demócratas y republicanos, determina los ejes en los que, según los legisladores, Estados Unidos debería concentrarse el año siguiente en materia de defensa.

La versión de 2026, de más de 3,000 páginas, prevé un presupuesto global de más de 900,000 millones de dólares, un aumento de 5,000 millones respecto del año anterior.

Fruto de negociaciones de varias semanas entre ambos partidos, el texto fue aprobado en la Cámara de Representantes con 312 votos a favor y solo 112 en contra. Ahora se dirige al Senado, que a su vez debería aprobarlo antes de fin de año.

En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó el texto de "piedra angular del programa del presidente Trump de paz mediante la fuerza".

Señaló en particular un aumento del 3.8 % en la remuneración de los soldados, el despliegue reforzado de militares para combatir la inmigración en la frontera con México, el fortalecimiento de las defensas antimisiles, así como "la disuasión frente a China en el Indo-Pacífico".

Ucrania

Johnson también destacó los ahorros previstos con una reducción de cerca de 7,000 millones de dólares en costos "superfluos de burocracia en el Pentágono", recortes de 1,600 millones en programas vinculados a la lucha contra el calentamiento global, y la supresión de iniciativas a favor de la diversidad por 40.5 millones de dólares.

Sin embargo, Johnson no menciona otros elementos del texto menos populares entre los legisladores republicanos, como la ayuda a Ucrania.

La NDAA prevé para 2026 unos 400 millones de dólares en compras por parte de Washington de equipos militares estadounidenses destinados a Kiev, a fin de seguir combatiendo la invasión rusa.

El Pentágono, bajo la égida del secretario Pete Hegseth, intenta reenfocar la estrategia de defensa de Estados Unidos en América Latina, con varios ataques en el mar Caribe y en el océano Pacífico contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela.

Pero el proyecto de ley fija el mantenimiento de la presencia de Estados Unidos en suelo europeo. Impide al Pentágono reducir el número de soldados estadounidenses desplegados en Europa por debajo de 76,000 sin justificarlo ante el Congreso.

OTAN

La Cámara baja aprobó la iniciativa un día después de que Trump arremetiera con dureza contra Europa, que según él está "en decadencia" a causa de algunos dirigentes "estúpidos" y de una política migratoria demasiado "políticamente correcta".

Retomó así, en términos más crudos, la "Estrategia de Seguridad Nacional" de su gobierno presentada la semana pasada, un documento que anticipa la "desaparición de la civilización" europea.

Trump también ironizó el martes sobre la dependencia de los europeos de la protección militar estadounidense. "La OTAN me llama 'papá'", dijo.

Frente a esta desconfianza hacia los aliados tradicionales de Estados Unidos, la NDAA 2026 supone un contrapeso por parte de legisladores, tanto republicanos como demócratas, que quieren reafirmar la Alianza Atlántica.

Otros legisladores republicanos, de tendencia aislacionista, denunciaron el proyecto de ley.

"Financiar la ayuda al extranjero y las guerras es poner a Estados Unidos en último lugar", afirmó en X la congresista de la derecha radical Marjorie Taylor Greene al anunciar su voto en contra de la NDAA.