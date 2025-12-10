Trump retoma un insulto de 2018 contra Haití y países africanos para cargar contra Somalia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interactúa con los asistentes después de pronunciar un discurso sobre la economía en el Mount Airy Casino Resort en Mount Pocono, Pensilvania, el 9 de diciembre de 2025. ( AFP )

El presidente estadounidense Donald Trump reavivó el martes una de las controversias más sonadas de su primer mandato al admitir públicamente que sí utilizó en 2018 el insulto "países de mierda" para referirse de manera despectiva a Haití y a varias naciones africanas.

Durante un mitin en Pensilvania, el exmandatario retomó el episodio ocurrido en una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca —entonces negado por él— y relatado en su momento por legisladores que participaron en el encuentro.

En medio de su discurso, volvió además a referirse a Somalia en términos insultantes, calificándola como "inmunda, sucia, repugnante y plagada de delincuencia", según reportó AP News.

Trump hablaba sobre su reciente anuncio de una "pausa permanente" a la migración proveniente del llamado "Tercer Mundo", "incluida la de lugares infernales como Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros países", cuando alguien en la multitud mencionó la frase que en su día generó indignación mundial. Eso lo llevó a rememorar el incidente de 2018.

Su versión se ajustó a la descripción divulgada entonces por personas informadas sobre aquella reunión en la Oficina Oval.

"Tuvimos una reunión y dije: ´¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos aceptar gente de Noruega y Suecia?´", afirmó ante sus seguidores.

Luego, volvió a arremeter contra Somalia: "Siempre recibimos gente de Somalia. Lugares que son un desastre. Sucios, asquerosos, repugnantes, plagados de delincuencia".

Reacción a las palabras de hace seis años

Las declaraciones de Trump, filtradas por funcionarios presentes en aquella reunión, desataron una ola de rechazo internacional. Gobiernos africanos exigieron explicaciones; Botsuana convocó al embajador estadounidense y el presidente de Senegal, Macky Sall, expresó su "estupor", reclamando respeto para "África y la raza negra".

Aunque la Casa Blanca evitó desmentirlo entonces, Trump aseguró en Twitter: "ese no fue el lenguaje que usé" y negó haber hecho comentarios despectivos hacia los haitianos.

No obstante, la polémica marcó su presidencia y alimentó acusaciones de racismo tanto de opositores como de algunos aliados.

Desde que dejó el cargo, Trump ha acentuado su estilo confrontativo, salpicando sus discursos y publicaciones de insultos.

En semanas recientes, incluso arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con expresiones denigrantes durante una crítica sobre inmigración en el Día de Acción de Gracias. Consultado por la prensa, el exmandatario reafirmó sus palabras sin mostrar arrepentimiento.