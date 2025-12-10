EE. UU. avanza hacia renovación de programa que impulsa extensión de beneficios textiles para Haití

Una empresa de producción textil en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El Congreso de Estados Unidos dio un paso importante este miércoles hacia la renovación del programa HOPE/HELP, un régimen comercial preferencial diseñado para impulsar la industria textil y de la confección en Haití.

La medida cuenta con respaldo bipartidista y forma parte de un paquete legislativo revisado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Durante la sesión, el presidente del comité, Jason Smith, destacó que la extensión del programa es fundamental no solo para la recuperación económica del país caribeño, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

"Una relación comercial justa y mutuamente beneficiosa con Haití genera empleo y estabilidad en una nación con un historial de crisis humanitarias. Un Haití próspero contribuye a la seguridad de Estados Unidos", afirmó Smith.

¿Qué implica la renovación del programa HOPE/HELP para Haití?

La legislación HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement) y su posterior expansión HELP (Haiti Economic Lift Program) permiten que productos textiles y de confección fabricados en Haití ingresen al mercado estadounidense con preferencias arancelarias, lo que ha convertido al sector en uno de los principales motores económicos del país.

Estas facilidades han ayudado a crear decenas de miles de empleos y a atraer inversión extranjera en un contexto marcado por crisis políticas, violencia de pandillas y una profunda fragilidad institucional.

Impacto de la legislación en la economía haitiana

En la revisión legislativa, Smith subrayó que fortalecer la economía haitiana es esencial para reducir la inestabilidad regional y enfrentar los desafíos migratorios. Recordó que el programa ha sido apoyado durante años por demócratas y republicanos debido a su impacto directo en la generación de empleo y en la estabilidad social.

La extensión de HOPE/HELP forma parte de un paquete más amplio de proyectos que incluyen medidas sobre comercio, derechos de los contribuyentes, fraude federal y cobertura de Medicare, pero la legislación para Haití fue destacada como uno de los pilares del día.

Reacciones de legisladores sobre la crisis en Haití

La posible renovación de HOPE/HELP llega cuando Haití enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes, con industrias operando bajo riesgos extremos y miles de trabajadores expuestos a la violencia.

Para legisladores estadounidenses, reforzar el programa comercial no solo ayuda a mantener empleos en Haití, sino que contribuye a disminuir la presión migratoria hacia la región y previene el colapso de uno de los pocos sectores productivos que aún funciona.

Los proyectos de ley, incluido el que extiende HOPE/HELP, deberán avanzar ahora hacia el pleno de la Cámara antes de continuar su proceso en el Senado. Washington busca aprobar la renovación antes de que caduquen las preferencias vigentes, evitando un golpe inmediato a la economía haitiana.