Demócrata gana en Miami: rompe una racha de 27 años sin un alcalde de su partido

La demócrata Eileen Higgins fue electa alcaldesa de Miami con el 59.29 % de los votos en la segunda vuelta celebrada el martes, según datos oficiales difundidos por medios locales.

Con este resultado, la ex comisionada del condado de Miami-Dade se convierte en la primera dirigente de su partido en gobernar la ciudad desde 1998, de acuerdo con un análisis de The Washington Post.

Su rival, el republicano Emilio González, obtuvo el 40.71 %. En total, Higgins recibió 21,550 votos frente a los 14,799 del candidato opositor.

La participación alcanzó el 21.16 %, en una jornada marcada por el bajo flujo de electores y un debate dominado por el costo de vida y el acceso a la vivienda, según informó Univisión.

Mensaje de victoria y prioridades de gobierno

En su discurso tras conocerse los resultados, Higgins, de 61 años, afirmó que la ciudad enfrenta un momento decisivo: "Es importante que todo el mundo considere la dirección de nuestra querida ciudad, porque tenemos la oportunidad de acabar con la destrucción, con la corrupción, y cambiar a un nuevo rumbo", declaró a Univisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/71498f3bbad7f17eec6d4b85ae859afe41a61a5cw-74c18083.jpg Fotografía que muestra carteles electorales de los candidatos a la Alcaldía de Miami, Emilio T. González (i), y Eileen Higgins (d), este martes, colgados afuera del ayuntamiento de Miami, Florida, (EEE. UU.). (EFE)

La alcaldesa electa señaló que su gestión se concentrará en medidas para "garantizar que Miami siga siendo habitable para las familias que la sostienen", con decisiones orientadas a bajar los costos y ampliar la oferta de vivienda en un mercado que se ha vuelto inaccesible para buena parte de la población.

Resultados por modalidad de voto

El escrutinio detalló que 16,004 votos llegaron por correo, 7,478 se emitieron de manera anticipada y 13,431 en los centros electorales el día de la votación. En la primera vuelta, Higgins había alcanzado el 36 % y González el 19.5 %, lo que muestra un avance significativo para la candidata demócrata en la segunda ronda.