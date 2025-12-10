Familia denuncia que cuerpo de pasajero fallecido en crucero fue guardado en un refrigerador

El personal de un crucero presuntamente colocó el cuerpo de un pasajero en un refrigerador y continuó el viaje como si nada hubiese ocurrido, después de que el hombre muriera tras una noche de consumo extremo de alcohol, según una demanda presentada por su familia.

El fallecido, Michael Virgil, un padre de 35 años de California, había recibido 33 bebidas en uno de los bares del barco el día de su muerte, ocurrida en diciembre de 2024, de acuerdo con la querella por homicidio culposo presentada por su prometida, Connie Aguilar, divulgada por el New York Post.

Virgil fue detenido por el personal de seguridad tras protagonizar un violento episodio mientras estaba ebrio y murió bajo custodia. Un informe de autopsia obtenido por Daily Mail determinó que su nivel de alcohol en sangre estaba entre 0.182 y 0.186 %, más del doble del límite legal para conducir.

Aguilar —quien viajaba con él y con su hijo autista de siete años en lo que debía ser un viaje de tres días entre Los Ángeles y Ensenada— sostiene que a Virgil le administraron una inyección de Haloperidol, un sedante que, asegura, habría precipitado su muerte.

También afirma que, tras lo ocurrido, suplicó a la tripulación regresar al puerto de Long Beach, pero la compañía se negó.

"Metieron a Michael en un refrigerador y continuaron el crucero durante varios días", denunció su abogado.

Detalles sobre la muerte de Michael Virgil en el crucero

Según la demanda, Virgil se volvió agresivo después de que la tripulación le sirviera casi tres docenas de bebidas dentro del paquete de alcohol ilimitado del barco Navigator of the Seas. No está claro cuántas llegó a consumir realmente.

Tras salir del bar extremadamente ebrio y desorientado, habría empezado a atacar a miembros de la tripulación y a amenazar a pasajeros. Varios empleados lo derribaron, se colocaron sobre él para inmovilizarlo, le aplicaron gas pimienta y la mencionada inyección de Haloperidol, asegura la querella.

El reporte forense indica que el pasajero fue inmovilizado durante aproximadamente tres minutos antes de ser esposado y trasladado al centro médico del barco, aún con signos vitales. Los médicos concluyeron que, si bien el nivel de alcohol en sangre "no era letal por sí solo", sí podía agravar la incapacidad respiratoria durante una restricción física prolongada.

Acciones de la tripulación tras el incidente en el barco

La demanda sostiene que entre cuatro y cinco guardias de seguridad ejercieron presión con todo su peso sobre Virgil, causándole "hipoxia significativa, problemas de ventilación, insuficiencia respiratoria, inestabilidad cardiovascular y, finalmente, paro cardiorrespiratorio". El caso ha sido calificado como homicidio.

El abogado de la familia, Kyle Haynes, comparó la muerte del pasajero con la de George Floyd: "Todos recordamos esa trágica historia de George Floyd. Es similar en el sentido de que sometieron a alguien contra su voluntad, lo mantuvieron presionado y le impidieron respirar".

Reacciones de la familia y comparaciones con casos emblemáticos

La demanda continúa su curso mientras la familia exige respuestas y responsabilidades a la compañía naviera.