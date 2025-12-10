EE. UU. incauta petrolero frente a las costas de Venezuela

Una lancha patrullera de la Armada venezolana permanece cerca de la costa durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Porlamar, Isla Margarita, Venezuela, el 15 de septiembre de 2016. ( AFP )

Fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sujeto a sanciones de Washington frente a las costas de Venezuela, según confirmaron a Bloomberg fuentes familiarizadas con la operación. La acción representa una escalada significativa en el creciente choque entre ambos países.

Ni la Casa Blanca ni las autoridades venezolanas —incluidas Petróleos de Venezuela (PDVSA) y los ministerios de Petróleo e Información— respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Detalles de la incautación del petrolero frente a Venezuela

La incautación podría complicar aún más las exportaciones de crudo venezolano, al generar mayor cautela entre los transportistas internacionales. Actualmente, la mayor parte del petróleo de Venezuela se dirige a China mediante intermediarios, con fuertes descuentos debido al riesgo de sanciones.

La administración de Donald Trump ha endurecido la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una operación de narcotráfico. En los últimos meses, el Pentágono ha efectuado más de 20 ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, dejando más de 80 sospechosos muertos.

El propio Trump ha sugerido la posibilidad de acciones militares terrestres y ha reiterado que "los días de Maduro están contados".

Reacciones del gobierno venezolano ante la intervención estadounidense

El gobierno venezolano ha denunciado estas medidas como un intento de apropiación de sus vastas reservas de petróleo, entre las mayores del mundo. La incautación del buque se da a conocer el mismo día en que la líder opositora María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En respuesta a la presión internacional, Maduro ha llamado a la población a organizarse frente a lo que considera amenazas estadounidenses y ha impulsado el alistamiento en la milicia civil. Además, ha desplegado tropas, aviones, barcos y drones en la frontera con Colombia, en zonas costeras y en una isla estratégica.

Impacto de las sanciones en las exportaciones de crudo venezolano

PDVSA, que controla la industria petrolera venezolana, mantiene asociaciones con compañías internacionales, entre ellas Chevron. Bajo un acuerdo vigente, la empresa estadounidense paga al Estado venezolano una porción del crudo producido mediante sus empresas mixtas. Una licencia del Departamento del Tesoro permite que Chevron continúe sus operaciones pese al régimen de sanciones.