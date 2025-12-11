La arquidiócesis de Nueva York se compromete a avanzar en acuerdo con víctimas de abuso sexual

ARCHIVO - En esta foto del 30 de septiembre del 2019, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, habla en una conferencia de prensa. ( AP )

La arquidiócesis de Nueva York, la más grande de Estados Unidos, avanzó esta semana hacia un posible acuerdo para resarcir a más de 1,300 personas que han presentado denuncias por abuso sexual, un paso que algunos consideran esencial debido a las dificultades históricas para abordar estos casos dentro de la Iglesia, según destacan medios estadounidenses.

En una carta con motivo del Adviento, el cardenal y arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, informó que se había reunido con víctimas para discutir la resolución de sus casos mediante un acuerdo global negociado con la asistencia de un mediador.

El religioso indicó que ambas partes han contactado al juez retirado Daniel Buckley para asumir ese rol, debido a su experiencia en casos similares en Estados Unidos.

"Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo resolver con prontitud todas los reclamos con fundamento, brindar la máxima compensación al mayor número de víctimas sobrevivientes y ayudarlas a sanar y seguir adelante", señala Dolan en el documento.

Con el fin de financiar un eventual acuerdo, el arzobispo adelantó que la arquidiócesis ha iniciado la recaudación de 300 millones de dólares, lo que implica adoptar decisiones financieras "difíciles".

Entre ellas, enumeró el despido de personal, la reducción del presupuesto operativo en un 10 % y la venta de la antigua sede de la arquidiócesis en la Primera Avenida.

"Cuando se complete, esperamos que estas transacciones resulten en más de 300 millones de dólares, fondos que se podrán destinar a compensar a los sobrevivientes de abusos sexuales", explicó.

Más de 100 acusados

La arquidiócesis reveló hace cinco años los nombres de 120 sacerdotes y diáconos acusados de abusos sexuales a menores o de posesión de pornografía infantil, en un intento de avanzar hacia la reconciliación y la justicia.

Según medios locales, alrededor de 1,300 personas han denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales cuando eran menores por parte de sacerdotes y trabajadores vinculados a la arquidiócesis de Nueva York.