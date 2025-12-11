Condenan a un hombre por la violación de una joven hace más 25 años en Manhattan

Un hombre de 50 años que violó a una mujer de 27 hace más de dos décadas finalmente recibió su castigo: fue condenado a 20 años de prisión y cinco años de libertad supervisada, luego de que una tecnología de rastreo genético de última generación lo vinculara con el crimen.

Jancys Santiago fue sentenciado por la violación ocurrida en mayo de 2000, un caso que permaneció sin resolver durante más de 20 años, informó la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan en un comunicado.

Santiago fue declarado culpable el 30 de septiembre de 2025, tras un juicio en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, por violación en primer grado y robo en primer grado.

De acuerdo con medios estadounidenses, el 23 de mayo de 2000 la víctima regresó a su apartamento en Midtown, Manhattan, y encontró a Santiago —enmascarado— escondido en su armario.

Las autoridades señalan que el agresor la obligó a entrar al baño, la amenazó con matarla asegurando tener un cuchillo y una pistola, y la ató de brazos y piernas con una percha de alambre antes de violarla.

En 2005 se extrajo ADN del kit de violación y se creó un perfil genético del agresor, según las autoridades. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2023 cuando Santiago fue identificado y acusado, gracias a un método avanzado de genealogía genética que también lo relacionó con la agresión sexual de una joven de 21 años en el Bronx en 2001.

Un segundo caso

Según la fiscalía, Santiago también está acusado de irrumpir en el apartamento de una mujer de 21 años mientras dormía, atarla con una percha de alambre y violarla.

La evidencia recopilada del kit de violación coincidió con el perfil genético obtenido en el caso de la víctima de 27 años, detalló la oficina del fiscal.

El ADN hallado en la escena vinculó el crimen con Santiago —exresidente del Bronx—, quien fue arrestado en Groveland, Florida, a unas 40 millas al oeste de Orlando.

El caso de violación en el Bronx de 2001 sigue abierto, indicaron las autoridades.

La Oficina de Asistencia Judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó una subvención de 500,000 dólares por tres años a la fiscalía del condado del Bronx para apoyar investigaciones de casos sin resolver, lo que ha permitido enviar evidencia a laboratorios privados para realizar análisis de genealogía genética, informaron las autoridades.