Dos muertos y dos heridos por tiroteo en un estudio de grabación en Nueva Jersey

Las autoridades acuden a un lugar tras un tiroteo en Newark, Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo dentro de un estudio de grabación en Newark, Nueva Jersey, la noche del miércoles dejó dos hombres muertos y otros heridos, según informaron las autoridades del condado de Essex.

El incidente ocurrió poco después de las 8:00 de la noche en Clinton Avenue, cerca de la Calle 17 Sur, en el Distrito Sur de Newark, donde se encuentra Platinum Sound, un estudio ubicado en la planta baja de un edificio de apartamentos.

Las víctimas

Según un reporte de Univision que cita fuentes policiales, uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro fue declarado muerto en el hospital.

Dos personas más resultaron heridas; ambas se encuentran fuera de peligro y en condición estable.

Las identidades de las cuatro víctimas aún no han sido reveladas oficialmente.

Las autoridades investigan el caso como un intento de asesinato, aunque no han confirmado cuántos tiradores participaron ni el motivo del ataque.

Hasta el momento no hay detenidos, y se desconoce el paradero del tirador o los tiradores. La Fiscalía del Condado de Essex indicó que la investigación sigue abierta y que se ofrecerán más detalles a medida que avance el caso.