EE. UU. dona equipos de emergencia a cuerpos de bomberos del suroeste de RD

Camión de bomberos donados por los Estados Unidos a cuerpos de bomberos del suroeste del país. ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció este jueves la donación de una nueva partida de equipos de emergencia para los cuerpos de bomberos rurales en el suroeste del país.

De acuerdo con la legación, la donación cuenta con el apoyo del Departamento de Guerra del país norteamericano a través del Programa C5 Denton con el fin de fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos.

Las autoridades estadounidenses donaron los siguientes equipos: un camión de bomberos, trajes estructurales para bomberos y otros suministros de respuesta.

"Hasta la fecha, este programa ha entregado camiones y equipos que benefician a más de 300,000 ciudadanos en zonas rurales del suroeste del país", informó la representación diplomática a través de sus redes sociales.

Con esta iniciativa los Estados Unidos reafirma el compromiso con la República Dominicana de apoyar la seguridad, mejorar la preparación ante emergencias y contribuir al bienestar de las comunidades más vulnerables.

Con el apoyo del Departamento de Guerra de los EE. UU. y a través del Programa C5 Denton, se donó una nueva partida de equipos de emergencia —incluyendo un camión de bomberos, trajes estructurales para bomberos y otros suministros de respuesta— con el fin de fortalecer la... pic.twitter.com/gpIT98r6fx — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) December 11, 2025

Programa Denton

La donación del programa Denton llegó en los aviones militares que Estados Unidos envía al país como parte del acuerdo entre las dos naciones.

El programa Denton del Departamento de Guerra/Defensa de los Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés), el cual consiste en trasladar cargamentos humanitarios, otorgados por organizaciones no gubernamentales con sede en el país norteamericano a naciones en desarrollo.

Con este mismo programa en el 2024, los Estados Unidos envió aeronave de transporte militar cargada de donativos para pobladores de la zona norte de la República Dominicana.