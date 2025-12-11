EE. UU. estaría preparando nuevas incautaciones de petroleros vinculados a Venezuela

Captura de pantalla del petrolero incautado en las costas de Venezuela por los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos se prepara para incautar más petroleros relacionados con Venezuela, un día después de la retención del buque Skipper frente a las costas del país sudamericano, lo que incrementa la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, informó Reuters.

El Skipper, incautado ayer miércoles, estaba bajo sanciones estadounidenses desde 2019. La operación ocurre mientras EE. UU. mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe y el presidente Donald Trump intensifica su campaña para sacar a Maduro del poder.

Según Reuters, esta acción ha generado alerta entre armadores, operadores y agencias marítimas que participan en el transporte de crudo venezolano. Muchas compañías están reconsiderando zarpar desde puertos de Venezuela ante el riesgo de intercepción.

Las próximas incautaciones que prepara Washington apuntarían a buques que han transportado petróleo hacia otros países sancionados por EE. UU., como Irán, aseguraron fuentes citadas por la agencia.

El gobierno venezolano calificó la acción como un "robo" por parte de la Administración Trump.

Sanciones de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser cuestionada si habría más incautaciones de buques declaró que no haría declaraciones sobre futuras medidas, pero que Estados Unidos seguiría aplicando las políticas de sanciones del presidente.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo los buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes corruptos e ilegítimos en todo el mundo", declaró.

Una fuente declaró que, Estados Unidos ha elaborado una lista de varios petroleros más sancionados para posible incautación.

Otra informó que, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional ha estado planeando las incautaciones durante meses.

"Una reducción o suspensión de las exportaciones de petróleo venezolano, principal generador de ingresos para el gobierno venezolano, afectaría las finanzas del gobierno de Maduro", declara el informe.

Nuevos objetivos

Los nuevos objetivos de los Estados Unidos se centran en las actividades de la denominada flota fantasma de petroleros que transporte petróleo sancionado a China, uno de los mayores compradores de crudo a Venezuela e Irán. Estos buques también realizan viajes separados en nombre de Irán, Venezuela y Rusia.

El Skipper provocó que transportistas suspendieran los tres cargamentos recién cargados que suman casi seis millones de barriles de crudo de exportación estrella de Venezuela, específicamente el Merey.

"Los cargamentos acababan de embarcarse y estaban a punto de zarpar hacia Asia", dijo un ejecutivo comercial involucrado en el comercio y envío de petróleo venezolano. "Ahora los viajes están cancelados y hay buques tanque esperando frente a las costas venezolanas, ya que es más seguro hacerlo".

Vigilancia en los buques

Los Estados Unidos se han mantenido monitoreando los petroleros en el mar y algunos buques en puertos venezolanos, ya sea que estuvieran siendo reparados o cargados a la espera de que zarparan hacia aguas internacionales.

Las fuerzas del país norteamericano aumentaron su vigilancia en las aguas cercanas a Venezuela y la vecina Guyana.

Las fuentes informaron, que las incautaciones dependerán de la rapidez con la que se pudieran organizar los puertos para recibir los buques incautados para la descarga del petróleo. Indicaron que muchos buques de la flota paralela que transportan petróleo sancionado son antiguos, la propiedad es opaca y navegan sin cobertura de segura de primera clase.

Aunque el gobierno venezolano calificó la incautación estadounidense como "un acto de piratería internacional", especialistas legales dijeron que no entraba en esa definición según el derecho internacional.

"Dado que la captura fue aprobada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería", dijo Laurence Atkin-Teillet, especialista en piratería y derecho del mar en la Facultad de Derecho de Nottingham, Gran Bretaña.

"El término piratería en este contexto parece ser retórico o figurativo, más que un uso legal".