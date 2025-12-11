Remix "No war, yes peace" que baila Maduro fue producido por un dominicano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

El video en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bailó y que aparece diciendo en inglés, de manera jocosa, que no está de acuerdo con la guerra y hace un llamado a la paz es una mezcla musical realizada por un dominicano. Se trata de Hey Santana, famoso por este tipo de trabajo.

El audiovisual fue publicado por el productor a finales de octubre y rápidamente se volvió viral.

La pieza musical utiliza fragmentos de Maduro pronunciando en inglés las frases "yes peace, no war" y "peace forever", combinadas con expresiones en español en las que el mandatario afirma: " no queremos una guerra en el Caribe ni Suramérica" y "no a la guerra loca" .

Según explicó en su cuenta de TikTok, al crear el remix se estaba "burlando de la forma en que Maduro habla inglés", pero aseguró que " nunca pensó que el propio Maduro lo bailaría" .

Hey Santana se ha hecho popular en redes por transformar declaraciones de políticos dominicanos y latinoamericanos en canciones virales.

Maduro baila el remix

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bailó al ritmo de 'No war, yes peace', un remix de consignas para pedir que no haya una guerra "por petróleo", en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Durante una visita a una comuna en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario volvió a recurrir al inglés para sus consignas, que han sido grabadas con su voz y mezcladas en una grabación musical electrónica.

Junto a los asistentes al evento, entre los que, dijo, había estadounidenses, Maduro pausó su discurso para bailar al ritmo de su propia voz y palabras.

"No blood for oil", "No war for oil", "Not crazy war", son algunos de los mensajes que ha repetido en las últimas semanas y fueron incluidos en la canción.

Maduro ha recurrido al inglés en su discurso en varias oportunidades para dirigirse a Estados Unidos.

Ha cantado canciones como 'Imagine' de John Lennon, ha bailado al ritmo de 'Don't Worry, Be Happy', ha pedido "peace, peace, peace", ha declarado "victory forever" y ha afirmado que está dispuesto a hablar "face to face" si hay negociación.