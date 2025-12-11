Qué es la tarjeta dorada de Trump que promete residencia "en tiempo récord" a millonarios

La tarjeta dorada que la administración entregará a millonarios. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de los Estados Unidos avanza para la entrega de sus tarjetas doradas al lanzar ayer el portal web que permitirá solicitar el documento, el cual promete otorgar beneficios equiparables a residentes permanentes para quienes estén dispuestos a pagar un millón de dólares a cambio de establecerse en el país.

La "tarjeta dorada" es un permiso migratorio dirigido a millonarios, propuesto por el presidente Donald Trump pocas semanas después de su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

El sitio oficial, trumpcard.gov, fue habilitado la tarde del miércoles e incluye el enlace a la solicitud, además de prometer una “residencia en Estados Unidos en tiempo récord”.

"La Tarjeta Dorada Trump es una visa que se basa en la capacidad de una persona para brindar un beneficio sustancial a Estados Unidos", es la definición que el gobierno estadounidense le da al programa.

El plan fue presentado inicialmente como un posible sustituto del visado EB-5, creado por la Ley de Inmigración de 1990, que permite a inversores extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de una inversión sustancial en un negocio en EE. UU. y la creación de al menos diez empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses o inmigrantes con permiso laboral.

“¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ!”, celebró Trump en su cuenta de Truth Social, donde anunció que el portal estaría habilitado desde la tarde del miércoles.

Modalidades del programa

El portal ofrece tres modalidades para solicitar la tarjeta.

La tarjeta individual exige un pago de un millón de dólares, mientras que la opción corporativa, destinada a empresas interesadas en retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a dos millones.

Ambas incluyen una tarifa administrativa no reembolsable de 15,000 dólares, según el portal presentado por el mandatario.

El sitio advierte que es posible que puedan aplicarse tarifas adicionales del Departamento de Estado a la solicitud de la tarjeta dorada para individuos, dependiendo del solicitante.

La Tarjeta Dorada Corporativa Trump también está sujeta a una tarifa anual de mantenimiento del 1% y una tarifa de transferencia del 5%, que incluye el costo de una nueva verificación de antecedentes realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, el Gobierno lanzó la "Platinum Card", una versión “premium” valorada en cinco millones de dólares, presentada como una alternativa con beneficios adicionales frente al modelo estándar.

“Las grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su valioso talento”, afirmó Trump en otra publicación en Truth Social.

Qué tan largo será el proceso

Quienes deseen aplicar a cualquiera de las modalidades —individual dorada, individual platinum o corporativa— deben ingresar a trumpcard.gov y seleccionar la opción correspondiente.

Cada modalidad despliega un formulario específico que el solicitante debe completar para iniciar el proceso.

Una vez llenados todos los campos, se habilita la opción de pago. Tras recibirse la tarifa de procesamiento y la solicitud, el proceso debería completarse en cuestión de semanas e incluye una entrevista para la visa.

El Gobierno recomienda dar seguimiento constante a la solicitud para presentar cualquier documento adicional solicitado, según explica la plataforma.

El portal también indica que los solicitantes aprobados recibirán residencia permanente legal como titulares de una visa EB-1 o EB-2, categorías otorgadas a personas con habilidades “extraordinarias” o “excepcionales”, válidas en los 50 estados y territorios.

Qué califica a un solicitante

Según el portal, los aspirantes deben ser elegibles para el estatus de residente permanente legal, ser admisibles en Estados Unidos y contar con una visa disponible.

Aunque la Casa Blanca promueve el programa como una herramienta para atraer inversión y profesionales altamente cualificados, expertos legales advierten que su implementación podría enfrentar desafíos normativos y cuestionamientos éticos por su similitud con los esquemas de “visados dorados” utilizados en otros países.