Jueza ordena la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Abrego García de detención migratoria

Una jueza federal en Maryland ordenó este jueves la liberación inmediata de Kilmar Abrego García, al considerar que su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) carece de fundamento legal. La decisión representa un revés significativo para la administración del presidente Donald Trump, que ha convertido el caso en un emblema de su política migratoria.

La jueza de distrito Paula Xinis determinó que Abrego García —quien fue deportado erróneamente a El Salvador y posteriormente retornado por orden judicial— está detenido sin autorización válida.

"Desde su regreso de una detención injusta en El Salvador, Abrego García ha sido detenido nuevamente sin base legal", escribió la magistrada al conceder su liberación.

El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con dureza, calificando la decisión como "activismo judicial descarado" de una jueza designada por Barack Obama. La subsecretaria Tricia McLaughlin aseguró que la orden "carece de fundamento jurídico" y prometió combatirla "con uñas y dientes" en los tribunales.

Reacciones del Departamento de Seguridad Nacional ante la liberación

El abogado del inmigrante, Simon Sandoval-Moshenberg, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia también declinó opinar.

Abrego García, salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses, llegó al país siendo adolescente y ha vivido durante años en Maryland. En 2019, un juez determinó que no podía ser devuelto a El Salvador debido a amenazas de pandillas contra su familia.

Su deportación por error en marzo lo convirtió en un símbolo para quienes denuncian los abusos en la aplicación de las medidas migratorias de la administración Trump.

Contexto del caso de Kilmar Abrego García y su situación migratoria

Tras su retorno a EE.UU., ICE intentó deportarlo a varios países africanos, incluso después de que Costa Rica aceptara recibirlo. En su fallo, la jueza Xinis acusó a las autoridades de "obstruir" y "engañar" al tribunal al presentar información falsa sobre la supuesta retractación de Costa Rica. "Costa Rica nunca vaciló en su compromiso de recibir a Ábrego García", escribió.

El gobierno federal alegó que el tribunal carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre una orden final de expulsión. Sin embargo, Xinis rechazó ese punto al señalar que tal orden no existe. "La solicitud de liberación no puede afectar la ejecución de una orden de expulsión si no existe tal orden", indicó.

Mientras tanto, Abrego García busca reabrir su caso de inmigración para solicitar asilo en Estados Unidos. Paralelamente, enfrenta cargos penales por tráfico de personas en un tribunal federal de Tennessee, los cuales ha pedido desestimar alegando persecución vengativa.

El juez del caso ordenó realizar una audiencia probatoria tras hallar indicios de que la acusación podría tener motivos retaliatorios, citando declaraciones de funcionarios de la administración Trump, incluido el fiscal general adjunto Todd Blanche, que sugerían que los cargos surgieron después de que Abrego García ganó su caso de deportación.