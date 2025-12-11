Neoyorquinos se organizan para responder a operativos del ICE en sus comunidades

Agentes federales de ICE durante una redada migratoria en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de alrededor de 1,300 neoyorquinos se reunió el sábado en una iglesia de Brooklyn para capacitarse sobre cómo proteger a inmigrantes y vecinos ante la actividad de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de un clima de creciente preocupación por las redadas federales en la ciudad.

Durante el encuentro, algunos asistentes corearon "¡Qué vergüenza!" en reacción a los recientes operativos del ICE, que han generado inquietud entre residentes y organizaciones comunitarias.

Hae-Lin Choi, codirectora de Hands Off NYC, destacó que el interés por estos cursos ha aumentado a medida que neoyorquinos sienten que podrían verse afectados directa o indirectamente.

"El nivel de urgencia con el que esto podría pasarme a mí, a un amigo o a un miembro de mi familia se ha vuelto muy real. Por eso tantos neoyorquinos están saliendo y diciendo: ´Quiero hacer algo´", afirmó.

Auge de las capacitaciones

Choi señaló que las capacitaciones buscan ser accesibles para todos, especialmente ante la circulación de imágenes de agentes del ICE derribando puertas o realizando arrestos agresivos contra vendedores ambulantes.

Durante la actividad, los asistentes fueron divididos por barrios y distritos para recibir instrucciones específicas sobre cómo actuar si detectan o sospechan de operativos del ICE en sus comunidades. Entre los participantes había jubilados, bibliotecarios, empleados municipales, padres, profesores e incluso el contralor de la ciudad, Brad Lander.

Funcionarios del ICE han afirmado previamente que sus operativos buscan retirar de las calles a "delincuentes peligrosos", una afirmación que los asistentes de estas sesiones ponen en duda.

Otros participantes señalaron que la formación les permitirá actuar en situaciones de emergencia y ofrecer apoyo inmediato a personas afectadas por los operativos.

Armados con silbatos, tarjetas con sus derechos y una guía básica de actuación, estos neoyorquinos aseguran sentirse ahora más preparados para responder colectivamente a cualquier acción del ICE en sus vecindarios.