×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Operativos del ICE
Operativos del ICE

Neoyorquinos se organizan para responder a operativos del ICE en sus comunidades

Residentes de la ciudad se reúnen para recibir instrucciones específicas sobre cómo actuar si detectan o sospechan de operativos del ICE en sus comunidades

    Expandir imagen
    Neoyorquinos se organizan para responder a operativos del ICE en sus comunidades
    Agentes federales de ICE durante una redada migratoria en Nueva York.

    (FUENTE EXTERNA)

    Un grupo de alrededor de 1,300 neoyorquinos se reunió el sábado en una iglesia de Brooklyn para capacitarse sobre cómo proteger a inmigrantes y vecinos ante la actividad de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de un clima de creciente preocupación por las redadas federales en la ciudad.

    Durante el encuentro, algunos asistentes corearon "¡Qué vergüenza!" en reacción a los recientes operativos del ICE, que han generado inquietud entre residentes y organizaciones comunitarias.

    Hae-Lin Choi, codirectora de Hands Off NYC, destacó que el interés por estos cursos ha aumentado a medida que neoyorquinos sienten que podrían verse afectados directa o indirectamente.

    RELACIONADAS

    "El nivel de urgencia con el que esto podría pasarme a mí, a un amigo o a un miembro de mi familia se ha vuelto muy real. Por eso tantos neoyorquinos están saliendo y diciendo: ´Quiero hacer algo´", afirmó.

    Auge de las capacitaciones 

    Choi señaló que las capacitaciones buscan ser accesibles para todos, especialmente ante la circulación de imágenes de agentes del ICE derribando puertas o realizando arrestos agresivos contra vendedores ambulantes.

    Durante la actividad, los asistentes fueron divididos por barrios y distritos para recibir instrucciones específicas sobre cómo actuar si detectan o sospechan de operativos del ICE en sus comunidades. Entre los participantes había jubilados, bibliotecarios, empleados municipales, padres, profesores e incluso el contralor de la ciudad, Brad Lander.

    Funcionarios del ICE han afirmado previamente que sus operativos buscan retirar de las calles a "delincuentes peligrosos", una afirmación que los asistentes de estas sesiones ponen en duda.

    • Otros participantes señalaron que la formación les permitirá actuar en situaciones de emergencia y ofrecer apoyo inmediato a personas afectadas por los operativos.

    Armados con silbatos, tarjetas con sus derechos y una guía básica de actuación, estos neoyorquinos aseguran sentirse ahora más preparados para responder colectivamente a cualquier acción del ICE en sus vecindarios.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.