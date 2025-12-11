Obamacare no logra conciliar más de 21,000 millones de dólares en subsidios, según auditoría federal

La auditoría al Obamacare señala que el Mercado federal de seguros carece de mecanismos fiables para confirmar que los subsidios —créditos fiscales para el pago de primas, conocidos como APTC. ( ARCHIVO. )

Más de 21 000 millones de dólares en créditos fiscales otorgados por Obamacare en 2023 no pudieron ser conciliados ni vinculados de manera verificable a los números de la Seguridad Social de los beneficiarios.

¿Qué fallas estructurales detectó la GAO en los créditos fiscales de Obamacare?

Ese es el hallazgo más contundente del nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que advierte de fallas estructurales en los controles del sistema y de un uso ineficiente de los recursos públicos.

La auditoría señala que el Mercado federal de seguros carece de mecanismos fiables para confirmar que los subsidios —créditos fiscales para el pago de primas, conocidos como APTC— estén asignados correctamente.

A esta falta de conciliación se suma otro problema de fondo: más de 94 millones de dólares fueron dirigidos a cuentas asociadas a titulares fallecidos, mientras decenas de miles de números de la Seguridad Social aparecen utilizados múltiples veces en un mismo año del plan.

La GAO identificó más de 29,000 SSN duplicados en 2023 y casi 68,000 en 2024. Para evaluar la robustez del sistema, el organismo creó 20 perfiles falsos; 18 de ellos continúan recibiendo subsidios, con un costo mensual superior a los 10,000 dólares.

El estudio concluye que las barreras para acceder a la cobertura son tan laxas que incluso solicitudes sin documentación esencial pueden resultar aprobadas.

Reacciones políticas ante la extensión de subsidios mejorados

Los hallazgos se conocen cuando el Congreso debate si extender por tres años los subsidios mejorados aprobados durante la pandemia.

Los demócratas temen incrementos abruptos en las primas si expiran, mientras sectores republicanos advierten que mantenerlos solo prolongaría ineficiencias y sobrecostos. Con posiciones divididas, la votación en el Senado —prevista para esta semana— se perfila cuesta arriba.