Amanda Séptimo busca ser la primera mujer dominicana en el Congreso de EE. UU.

Amanda Séptimo, actual representante del Distrito 84 del sur del Bronx y sexta contendiente por el distrito congresual 15. ( FUENTE EXTERNA )

La asambleísta estatal de Nueva York de origen dominicano, Amanda Séptimo, anunció oficialmente su candidatura para representar al Distrito 15 del Bronx en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un distrito donde uno de cada tres residentes es dominicano.

Séptimo, actual representante del Distrito 84 del sur del Bronx —que abarca Concourse, Port Morris, Mott Haven, Hunts Point, Melrose y Longwood—, se enfrentará en las primarias demócratas al congresista Ritchie Torres, quien ocupa actualmente el escaño. Torres ha servido dos mandatos en la Cámara de Representantes.

La asambleísta, quien lleva cinco años en la Legislatura estatal, competirá como demócrata y se une a otros aspirantes ya anunciados: Michael Blake, Dalourny Nemorin, Jon LaTona, Andre Easton y José Vega, estos últimos postulándose como independientes.

El distrito congresual número 15 —que se extiende desde el noroeste del Bronx hasta su zona sur—, es considerado uno de los más pobres de Estados Unidos.

Busca ser la primera mujer dominicana en el Congreso

En una nota de prensa, Séptimo destacó que, pese a la enorme presencia dominicana en el distrito, la comunidad nunca ha tenido una representación femenina ni de raíces dominicanas en el Congreso federal.

Por ello, aspira a convertirse en la primera mujer de origen dominicano en ocupar un escaño en Washington, algo que considera "un avance histórico para la diáspora dominicana".

"Nuestro distrito merece una voz que entienda su historia y hable desde la experiencia dominicana", afirmó. "Crecí en este Bronx de lucha, disciplina y sueños inmigrantes. Estoy lista para representar a nuestras familias ante el país".

Amanda es hija de una dominicana, pero criada por su abuela en el sur de El Bronx, lugar donde ha construido una carrera política enfocada en la justicia social y la representación de las comunidades trabajadoras.

De adolescente, Séptimo participó en un programa de activismo comunitario con The Point CDC, donde comenzó a desarrollar la visión de equidad que marcó su carrera política.

También trabajó en sindicatos y durante cuatro años fue parte del equipo del excongresista José E. Serrano, quien representó al Bronx en Washington entre 1989 y 2021. En declaraciones al Bronx Times, la asambleísta lo describió como "una persona increíble" que fue clave en su formación.

Relación con el alcalde electo de NY

Y ganó relevancia en las pasadas elecciones generales en la ciudad de Nueva York, trabajando en la estrategia de campaña del socialista Zohran Mamdani, quien se alzó con la Alcaldía de Nueva York.

Bajo su asesoría, la campaña de Mamdani lanzó múltiples videos donde el entonces candidato se dirigía directamente a la comunidad latina en español.

El propio Mamdani ha reconocido el trabajo de Séptimo en su triunfo. En un video publicado por el propio alcalde electo tras su victoria, expresa su gratitud hacia la asambleísta dominicana, comenzando el mensaje en español con un "¿Cómo está mi gente?".

"Amanda, gracias por creer en mí, gracias por creer en mi campaña desde un principio, gracias por tener el coraje que a veces ni yo mismo tenía. Para mí es un honor estar parado a tu lado", le dijo Mamdani

Su trayectoria legislativa incluye iniciativas como LUCHA, que destinó 30 millones de dólares a organizaciones latinas, y programas de seguridad para bodegas dominicanas, fortaleciendo a pequeños comerciantes que considera "el corazón económico del distrito".

Agenda y primarias

Séptimo adelantó que su agenda se centrará en vivienda asequible, seguridad pública y apoyo integral a los pequeños negocios, con el objetivo de romper el ciclo de subinversión en el Bronx y ampliar las oportunidades para sus familias inmigrantes.

La asambleísta informó que realizará un evento de lanzamiento oficial en enero y que las elecciones primarias están programadas para junio de 2026.