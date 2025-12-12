Demócratas divulgan 19 fotos de Epstein con figuras de alto perfil, entre ellas Trump y Clinton

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el viernes una selección de fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluyendo algunas de Donald Trump, Bill Clinton y el ex príncipe Andrés.

Las 19 fotos publicadas por legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fueron una pequeña parte de las más de 95,000 que recibieron del patrimonio de Epstein, quien falleció en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.

Las fotos publicadas el viernes eran independientes de los archivos del caso que el Departamento de Justicia está obligado a publicar, pero la expectación crece a medida que el gobierno de Trump se enfrenta a la fecha límite la próxima semana para presentar los archivos de Epstein, que han sido fuente de teorías conspirativas y especulaciones durante años.

Las fotos se publicaron sin pie de foto ni contexto e incluían una imagen en blanco y negro de Trump junto a seis mujeres cuyos rostros fueron oscurecidos.

Reacciones de los legisladores

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, no especificó si alguna de las mujeres que aparecen en las fotos fue víctima de abuso, pero añadió: "Nuestro compromiso desde el primer día ha sido censurar cualquier foto, cualquier información que pueda causar algún tipo de daño a alguna de las víctimas".

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, acusó a los demócratas de "publicar selectivamente fotos seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa" y lo calificó como parte de un "engaño demócrata contra el presidente Trump".

Muchas de las fotos ya han circulado públicamente. Los demócratas se comprometieron a seguir publicando fotos en los próximos días y semanas, ya que buscan presionar a Trump por la negativa previa de su administración republicana a publicar documentos en la investigación de Epstein.

García afirmó que su personal había revisado aproximadamente una cuarta parte de las imágenes recibidas del patrimonio de Epstein, incluidas fotos que le fueron enviadas o que tenía en su poder. "Donald Trump necesita ahora mismo divulgar los archivos al público estadounidense para que la verdad salga a la luz y podamos obtener justicia para los sobrevivientes", añadió García.

Vínculos de figuras públicas

Trump, quien fuera amigo cercano de Epstein, ha declarado que se separó de él mucho antes de que enfrentara los cargos de tráfico sexual. Clinton también ha minimizado su relación con Epstein, reconociendo que viajó en el jet privado de Epstein, pero afirmando a través de un portavoz que desconocía los delitos del difunto financista.

Clinton tampoco ha sido acusado de mala conducta por las víctimas conocidas de Epstein. Sin embargo, los republicanos del comité de la Cámara de Representantes lo están presionando a él y a Hillary Clinton para que testifiquen en su investigación.

Un portavoz del comité, controlado por los republicanos, también afirmó que nada en los documentos que el comité ha recibido muestra "ninguna irregularidad" por parte de Trump.

Andrés perdió sus títulos y privilegios reales este año en medio de nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Epstein, aunque él ha negado cualquier irregularidad.

La publicación de fotos también incluía imágenes del político de derecha Steven Bannon, los multimillonarios Richard Branson y Bill Gates, el cineasta Woody Allen, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el profesor de derecho Alan Dershowitz.

Los hombres han negado cualquier irregularidad en su relación con Epstein, quien mantenía a muchas figuras de alto perfil en su círculo de amistades.

Consecuencias de la publicación

Tras la publicación previa de correos electrónicos entre Summers y Epstein, Summers renunció a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard y enfrentó otras consecuencias para su prestigio en los círculos académicos.

Allen ha enfrentado acusaciones de su hija adoptiva, Dylan Farrow, de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña. Él ha negado las acusaciones. Sin embargo, algunos legisladores creen que otras figuras influyentes podrían estar implicadas en los abusos de Epstein si se publican los expedientes completos del Departamento de Justicia.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky que jugó un papel decisivo en la aprobación de un proyecto de ley que exige la publicación de los archivos, dijo que era una buena señal que el Departamento de Justicia haya buscado que se publique el material del gran jurado de varios tribunales.

"El material del gran jurado es solo una pequeña fracción de lo que el Departamento de Justicia necesita publicar, porque el FBI y el Departamento de Justicia probablemente tienen evidencia que decidieron no llevar al gran jurado porque la evidencia que poseen implicaría a otras personas, no a Epstein o Maxwell", dijo.