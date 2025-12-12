Condenan a 10 años de prisión a hombre que traficaba armas desde Florida hacia RD y Haití

Parte de lo incautado por las autoridades de Estados Unidos a la red durante allanamientos Orlando. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos desmanteló una red de tráfico de armas a gran escala que iniciaba con la compra ilegal en territorio estadounidense y continuaba con el envío de las armas a República Dominicana y Haití. El jueves, una tercera persona —considerada el clave dentro de la conspiración— fue sentenciada a 10 años de prisión.

El juez federal de distrito de Florida, Steven Merryday, condenó a Jonathan Rafael Ortega Martínez, de 42 años, a una década de prisión federal por conspiración para traficar armas de fuego y tráfico de armas de fuego, según una nota de prensa compartida en la página web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El condenado se había declarado culpable previamente.

Según el acuerdo de culpabilidad, Ortega Martínez formó parte de una red de tráfico de armas entre 2023 y abril de 2024, en la que él y otros miembros de la organización reclutaban a individuos —conocidos como "compradores testaferros"—, quienes adquirían las armas a distribuidores con licencia en toda Florida bajo el pretexto de que serían para uso personal.

Luego, estas armas —incluyendo pistolas Glock, rifles y fusiles AK-47— eran contrabandeadas al extranjero, siendo República Dominicana y Haití sus principales destinos.

La justicia estadounidense señala que Ortega Martínez y sus cómplices traficaron más de 1,000 armas de fuego al exterior, algunas de las cuales fueron recuperadas en escenas del crimen.

Allanamientos

El 18 de abril de 2024, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa y Orlando ejecutaron tres órdenes de allanamiento en residencias del área de Orlando.

Los agentes ubicaron a Ortega Martínez y recuperaron aproximadamente 57 armas de fuego, 30 cajas de armas vacías y unos 16,000 dólares en efectivo, así como municiones y contadores de billetes.

El tercer condenado

Además de Ortega Martínez, otras dos personas fueron acusadas y condenadas por el caso de conspiración para traficar armas de fuego:

Ricardo Sune Girón: fue el primero en recibir condena, el 11 de marzo de 2025. Sune Girón fue sentenciado a 14 años de prisión por su participación en la conspiración. Las autoridades indicaron que residía ilegalmente en Estados Unidos bajo un nombre falso y era objeto de una Notificación Roja de INTERPOL vigente en Guatemala.

Maicor Eliud Cepeda García: su sentencia llegó el 31 de julio de 2025. Fue condenado a 15 años de prisión —la pena máxima permitida por la ley— por su participación en la conspiración.