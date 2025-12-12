Venezuela dice que EE. UU. suspendió "unilateralmente" vuelo de migrantes deportados

Los vuelos de deportación hacia Venezuela comenzaron en febrero. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio del Interior de Venezuela informó que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados previsto para este viernes como parte del programa de repatriación, que se ha mantenido pese a la crisis entre ambos países.

La interrupción anunciada por Caracas ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano y anunciara nuevas sanciones contra seis navieras que transportan crudo del país y contra familiares del presidente Nicolás Maduro.

Caracas recibió "la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos" este viernes 12 de diciembre, indicó el ministerio el jueves por la noche en Telegram.

"Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados", agrega la publicación.

Vuelos regulares

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente en todo el año pese al despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe en agosto.

Caracas sostiene que las maniobras tienen como fin derrocar a Maduro y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondieron de inmediato los e-mails con pedidos de confirmación de la cancelación del vuelo de este viernes.

Hasta ahora los vuelos de deportados no habían sido interrumpidos por iniciativa de Washington, incluso a pesar de que Trump afirmó a finales de noviembre que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "totalmente cerrado".

En ese momento, Venezuela respondió con una breve interrupción del programa de repatriación, pero reautorizó los vuelos pocos días después.