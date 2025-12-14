EE. UU. condena ataque terrorista en Sídney contra la comunidad judía

La policía registra la vivienda de un sospechoso en el barrio residencial de Bonnyrigg, tras un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, Nueva Gales del Sur (NSW), Australia, el 14 de diciembre de 2025. ( EFE )

Los Estados Unidos condenó este domingo de forma enérgica el ataque ocurrido en una playa de Sídney contra la comunidad judía, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 29 heridas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su solidaridad a través de las redes sociales y envió sus oraciones a las víctimas, a la comunidad judía y al pueblo australiano.

"Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano", publicó Rubio.

The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.



Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

Detalles del ataque

editar placeholder">

El tiroteo se produjo la tarde del domingo durante un evento comunitario para celebrar la festividad de Hanukkah, al que asistían cientos de personas en Bondi Beach. La policía local clasifica el hecho como un incidente terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía.

Dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud, provocando pánico entre los asistentes y transeúntes. Uno de los tiradores fue abatido por las fuerzas de seguridad y otro fue detenido en estado crítico, con la policía investigando la posible participación de un tercer sospechoso.

Entre los heridos se encuentran civiles —incluidos niños— y al menos dos oficiales de policía, quienes recibieron atención médica tras el ataque.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 (10:36 GMT) de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Acto de terrorismo y antisemitismo

A nivel federal, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado "ha golpeado el corazón de nuestra nación" y lo calificó como "un acto de terrorismo y antisemitismo".

"Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos", señaló Albanese tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad, al tiempo que prometió que el Gobierno empleará "todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad judía".