Nevada en NY y NJ causa retrasos en aeropuertos; vuelos desde y hacia RD afectados

La ciudad de Nueva York amaneció este domingo con una capa de nieve que ha afectado los vuelos. ( FUENTE EXTERNA )

Los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey registraron este domingo retrasos significativos debido a la nevada que afecta a varios estados del este de Estados Unidos, provocando que miles de viajeros no llegaran a sus destinos en el horario previsto.

Las terminales aéreas de la región enfrentan fuertes interrupciones operativas debido a que el sistema invernal ha dejado hasta 20 centímetros de nieve en el área triestatal, lo que obligó a las autoridades aeroportuarias a implementar suspensiones y restricciones, según reportó el New York Post.

Pese a que, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó a Diario Libre que los vuelos "fluyen con normalidad", este medio constató en la plataforma oficial de la empresa la existencia de al menos tres vuelos retrasados en llegadas y dos en salidas , en rutas entre la República Dominicana y Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/screenshot-2025-12-14-144327-7579c55b.png Captura de pantalla de la página web de Aerodom donde muentran las llegadas al AILA. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/screenshot-2025-12-14-150520-c7772cc8.png Captura de pantalla de la página web de Aerodom donde se muestran las salidas del AILA. (FUENTE EXTERNA)

En tanto, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) , en Nueva York, fue colocado bajo un retraso en tierra , lo que implica que los vuelos con destino a esa terminal podrían permanecer retenidos en sus aeropuertos de origen hasta recibir autorización para despegar.

El aeropuerto LaGuardia , también en Nueva York, permanecía este domingo bajo una suspensión de vuelos , con demoras cercanas a seis horas hasta el mediodía.

Vuelos retrasados desde y hacia RD

Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo, con destino al John F. Kennedy (JFK), la plataforma de rastreo FlightAware reportó cuatro vuelos retrasados.

Dos corresponden a Delta Airlines (vuelos 1863 y 1829) y dos a JetBlue Airways (vuelos 310 y 2110).

En sentido contrario, desde el JFK hacia Santo Domingo, se registró el retraso del vuelo 1943 de Delta Air Lines.

Asimismo, desde Santo Domingo hacia Newark, Nueva Jersey, la plataforma reportó dos vuelos retrasados de United Airlines, específicamente los vuelos 1473 y 2489, como parte de las afectaciones generadas por la tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) , en Santiago, reporta dos vuelos retrasados con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) , en Nueva Jersey, de la aerolínea United Airlines, correspondientes a los vuelos 665 y 620.

En sentido contrario, desde EWR hacia Santiago , se registran dos vuelos con demoras , entre ellos uno de JetBlue Airways y dos de United Airlines, incluyendo el vuelo 1489, según los datos disponibles.