Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecen con la primera nevada de la temporada

Una persona camina bajo una nuevada en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los estados del este de los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey y el sur de Connecticut amanecieron este domingo con un sistema invernal y se espera que continúen acumulándose varios centímetros mientras siguen las alertas de clima invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Upton informó que, en zonas del sur de Connecticut, el noroeste de Nueva Jersey y el suroeste de Nueva York, incluidos los condados de Fairfield, New Haven, Middlesex, New London, Passaic, Bergen, Essex, Union y Westchester recibirán de dos a cuatro pulgadas de nieve.

En Nueva York y condados aledaños como Hudson, Manhattan, el Bronx, Stated Island, Brooklyn, Queens, Nassau y los pronósticos indican nevadas de entre tres y cinco pulgadas, con posibles acumulaciones locales de hasta seis pulgadas.

Las mayores cantidades se prevén en Long Island, donde el noreste, noroeste, suroeste y sureste del condado de Suffolk podrían recibir entre 10 y 15 centímetros de nieve, con puntos aislados de hasta 18 centímetros, según el NWS.

Los avisos de clima invernal permanecerán vigentes hasta la 1:00 de la tarde (hora de EE. UU.) de este domingo. Las autoridades advierten sobre carreteras cubiertas de nieve y condiciones peligrosas para el tránsito. FOX Weather reportó que la nieve continúa cayendo a lo largo del corredor de la I-95, incluyendo el área metropolitana de Nueva York.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a los conductores reducir la velocidad, extremar las precauciones y consultar los servicios de transporte locales para conocer el estado de las vías. Las bajas temperaturas podrían limitar el derretimiento de la nieve, prolongando las condiciones adversas durante la mañana.

En cifras

- 2 a 4 pulgadas: acumulaciones previstas en gran parte de Connecticut, noreste de Nueva Jersey y sureste de Nueva York.

- 3 a 5 pulgadas: estimadas para la ciudad de Nueva York.

- Hasta 6–7 pulgadas: posibles en sectores del condado de Suffolk.

1:00 p. m.: hora prevista para la expiración de los avisos de clima invernal.

Se espera que la nieve continúe durante la mañana, lo que implicará una circulación peligrosa hasta que las cuadrillas mejoren las condiciones. Las temperaturas se mantendrán frías y podrían limitar el derretimiento.