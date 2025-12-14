Policía de EE. UU. detiene a una persona en relación a tiroteo en universidad: alcalde

Este video, captado por una cámara de seguridad (CCTV) y difundido por el Departamento de Policía de Providence, muestra al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, caminando por una carretera cercana al campus, en Providence, el 13 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Estados Unidos "detuvo a una persona de interés" el domingo en relación con el tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y nueve heridos, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Hablando junto al alcalde en una rueda de prensa, el coronel de policía Oscar Pérez dijo que la persona fue detenida "más temprano esta mañana" y que, por el momento, las fuerzas del orden "no están" buscando a nadie más en relación con el ataque.

Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado ayer sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado.

"Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley", informó la universidad.

Las otras ocho víctimas que están "en estado crítico pero estable" fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O'Hara, desconocen como el sospechoso entró en el campus pero saben que salió tras el tiroteo.

Equipos de seguridad

Los equipos de seguridad trabajan para poder identificar a las personas fallecidas y a las que han fueron trasladadas al hospital.

"Sigan tomando todas las medidas necesarias para mantenerse a salvo. Sigan las instrucciones de las fuerzas del orden y eviten la zona. La seguridad de nuestra comunidad es lo más importante", añadió la universidad.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, informó de que agentes del FBI habían sido desplazados a la zona para apoyar a las agencias locales.