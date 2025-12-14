Vuelo de JetBlue evita una colisión en el aire con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

Un vuelo de JetBlue procedente de la pequeña nación caribeña Curazao detuvo su ascenso para evitar colisionar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE. UU. el viernes. El piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria.

"Casi sufrimos una colisión en el aire", declaró el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. "Pasaron directamente por nuestra trayectoria... No tienen el transpondedor encendido, es indignante".

Según el medio Político, el incidente afectó al vuelo 1112 de JetBlue, procedente de Curazao, cerca de la costa de Venezuela, con destino al aeropuerto JFK de Nueva York. Esto ocurre en un momento en que el ejército estadounidense ha intensificado sus actividades de interdicción de drogas en el Caribe y busca aumentar la presión sobre el gobierno venezolano.

"Acabamos de ver un avión pasar justo frente a nosotros a menos de 8 kilómetros, quizás 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se encontraba a nuestra altitud. Tuvimos que detener el ascenso", declaró el piloto.

El piloto indicó que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió entonces hacia el espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, declaró: "Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación".

Añadió: "Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a nuestra tripulación por informar rápidamente de esta situación a nuestro equipo directivo".

El Pentágono remitió a The Associated Press a la Fuerza Aérea para obtener comentarios. La Fuerza Aérea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.