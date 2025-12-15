Adriano Espaillat se reelegirá como congresista en 2026 y recibe apoyo de los políticos dominicanos

El congresista Adriano Espaillat junto a varios políticos dominicanos en NY, quienes respaldan su candidatura a la reelección. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat anunció su candidatura a la reelección por el distrito 13 de Nueva York con el respaldo de todos los funcionarios electos dominicano-estadounidenses del estado, durante un acto celebrado el domingo en la noche en Washington Heights.

El dominicano fue elegido por primera vez al Congreso en 2016 y luego ganó la reelección en 2018, 2020 y 2022, por lo que actualmente cumple su cuarto mandato en la Cámara de Representantes.

El anuncio se produjo en el marco de la fiesta navideña de la organización Demócratas por el Cambio del Norte de Manhattan , realizada en la Alianza Dominicana , donde líderes electos y miembros de la comunidad se congregaron para expresar su apoyo a la campaña del legislador.

Entre los funcionarios que respaldan la reelección de Espaillat figuran los asambleístas Yudelka Tapia, Manny de los Santos y George Álvarez, así como los concejales Carmen de la Rosa, Shaun Abreu, Oswald Feliz y Christopher Marte. También se sumó el exconcejal y actual comisionado de Transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-101654-am-1-f4e78e41.jpeg Carmen de la Rosa, concejal de NY, junto al congresista Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-101653-am-8d349189.jpeg Adriano Espaillat, congresista, durante la fiesta navideña de la organización Demócratas por el Cambio del Norte de Manhattan (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-101654-am-237790a8.jpeg Manny de los Santos, asambleísta de NY, junto al congresista Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)





El proceso

Espaillat todavía debe enfrentarse a las primarias demócratas que se celebrarán en 2026, junto a otros siete contrincantes que buscan alcanzar la curul. Entre ellos está la organizadora progresista Darializa Avila Chevalier, de 31 años, quien el pasado mes de noviembre lanzó formalmente su candidatura para disputarle el escaño que abarca sectores del Alto Manhattan y el Bronx.

Avila Chevalier cuenta con el respaldo de Justice Democrats, el grupo progresista que impulsó la victoria de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en 2018.

Sin embargo, analistas señalan la reñida contienda para conseguir el escaño debido a la amplia red política de Espaillat, su trayectoria y su papel como mentor de varios funcionarios electos en el distrito.

Espaillat, quien llegó al Congreso en 2016 tras suceder al histórico legislador Charles Rangel, es una figura clave del liderazgo político en el Alto Manhattan y parte de El Bronx, lo que refuerza su posición de cara a la contienda interna del Partido Demócrata.

El demócrata fue el primer dominicano en servir en el Congreso de los Estados Unidos.